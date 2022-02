Álvaro Ampuero volverá a jugar en la Liga 1 en la temporada 2022. El jugador que supo pasear su fútbol por países como Italia, Azerbaiyán y República Checa, tendrá una nueva oportunidad de brillar en el fútbol peruano regresando a la Universidad San Martín de Porres.

Ampuero, con 29 años de edad, ganó notoriedad al formar parte del equipo de Universitario de Deportes que salió campeón de la Copa Libertadores Sub 20 en el 2011. Un año después emigró a Italia donde jugó por el Parma, Padova y Salernitana.

Luego de regresar al fútbol peruano por unos años, volvió a tentar suerte en el extranjero, esta vez en equipos menores de Europa como el Zira de Azerbaiyán y el FK Teplice de República Checa. Además, fue parte de algunas convocatorias a la selección peruana.

Para el 2022, Ampuero vuelve a vestirse de ‘santo’, tal y como lo hizo entre el 2016 y 2017. “Entrenando ahora con el equipo y preparando este inicio de campeonato para nosotros, y en lo personal volviendo un poco a jugar, a entrenar, a estar en este mundo de fútbol después de una lesión que tuve, así que contento por la oportunidad en la San Martín y por volver a hacer lo mío”, comentó en diálogo con GolPerú.

“Yo sé que las lesiones son parte de esto. A mí me tocó una lesión difícil. Justamente estando en Azerbaiyán, que con todo este tema de la pandemia y las dificultades que hemos tenido, me demoré un poco más de lo debido en recuperar”, agregó en torno a las lesiones que no lo dejaron permanecer más tiempo en Europa.

Álvaro Ampuero volverá a jugar en la Liga 1 en la temporada 2022. Foto: Twitter.