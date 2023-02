Binacional de Juliaca no se presentó al enfrentamiento programado contra Deportivo Garcilaso del Cusco y también perdió por walk over en su primera participación programa de la Liga 1. Así se sumó al Cienciano, Melgar y Cusco FC, que no se presentaron a sus encuentros.

El cuadro juliaqueño cumplió con no presentarse al encuentro con Garcilaso, tal como lo había anunciado en el comunicado en conjunto, que emitieron Alianza Lima, Melgar y otros cinco clubes, sobre su no participación en la Liga 1.

Ante la ausencia del cuadro de Binacional , el encuentro finalizó con una victoria por 3-0 del Garcilaso y una derrota por walk over de los visitantes.

De esta manera el Binacional suma su primera derrota por W.O. y de no presentarse a la siguiente fecha podría perder la categoría.

El cuarto encuentro que termina por walk over en la Liga 1

El inicio de la temporada 2023 de la Liga 1 no pudo ser peor. De los cinco primeros partidos programados, solo se ha jugado el encuentro entre Universitario y Cantolao; pero no siquiera fue televisado.

En tanto, este domingo se debería jugar el Sporting Cristal contra Alianza Lima; pero el duelo también terminaría en Walk Over, ante el anunció de Alianza Lima de no presentarse en la Liga 1, debido a la medida cautelar que se ha impuesto a los derechos de televisión del cuadro íntimo y seis más.

Recordemos que Binacional, junto con otros seis equipos –Alianza Lima, Cienciano, Cusco FC, Melgar, Sport Boys y Deportivo Municipal–, forma parte de las instituciones deportivas que están en contra del nuevo modelo de negocio y transmisión propuesto por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Por tal motivo, estos clubes han tomado la decisión de no presentarse a sus partidos de esta fecha 3 hasta que la FPF levante la medida cautelar que les impide transmitir sus partidos por el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU).