LA AVENTURA CONTINÚA. El pasado fin de semana volvimos a tener en acción a los tres ‘grandes’ de nuestro torneo nacional y mientras Alianza Lima regresaba tras tres semanas y ganaba un duelo gracias a Wilmer Aguirre y Sporting Cristal se imponía en el Monumental, Universitario volvió a tropezar y su lucha por el título pasó a ser la batalla por entrar a la Copa Sudamericana. En provincias, Atlético Grau demostró que va en serio al igual que un Melgar cuya lucha en dos frentes se mantiene.

Lo más criticable de la fecha estuvo fuera de los campos y se trató del vandalismo de algunos delincuentes disfrazados de hinchas de Cristal que destruyeron parte del ingreso a la tribuna norte del estadio de la ‘U’. Por su parte, el maltrato económico se mantiene en Sport Boys cuyo plantel pese a todo, viajó a Juliaca donde fue goleado por Binacional.

La Liga 1 y lo positivo de la 8° jornada

Cuando se habla del clásico trujillano se anticipa un partido cerrado y de pocos goles. Sin embargo, en esta ocasión César Vallejo ‘demolió' 4-1 a Carlos Mannucci en el resultado más abultado entre ambos en la historia y lo hizo con un fútbol vistoso y golazos como el de Ronald Quinteros. Además, los ‘Poetas’ llegaron a los cuatro triunfos contra los ‘Carlistas’ en ocho partidos y por primera vez le hicieron cuatro tantos .

César Vallejo logró una goleada histórica en el clásico contra Mannucci (Foto Twitter UCV-Club Deportivo)

En Cusco, Atlético Grau tenía una prueba de fuego contra Cienciano y estuvo a punto de ganarle, pero el ‘Papá' salvó el punto en el final. Fue el cuarto partido sin perder fuera de casa de los piuranos que son la grata revelación del campeonato. Finalmente, Alianza Lima metió 27 mil hinchas para un partido a los 11 de la mañana y fue un récord total de asistencia en la Liga1 para un duelo programado a esa hora.

La Liga 1 y lo negativo de la 8° jornada

Universitario volvió a decepcionar y con el empate a uno en casa de ADT no solo mantiene su mala racha en provincias, donde no gana desde hace casi 4 meses, sino además apenas se llevó un partido de los últimos cinco que disputó. El juego del equipo sigue siendo criticable y mientras jugadores como Jordan Guivin o Piero Quispe erraron goles debajo del arco, defensores como Federico Alonso no solo aportaron en el gol del empate local, sino además casi ocasionan la derrota en el final.

Universitario y ADT empataron 1-1 por Liga 1 | Foto: Jhefryn Sedano / @photo.gec

Nos vamos a Villa El Salvador y nos encontramos con uno de los peores equipos como local, Deportivo Municipal. Los ‘Ediles’ perdieron 1-0 contra Alianza Atlético y de los nueve últimos partidos en su estadio solo pudieron ganar uno . Lo que le pasa a ‘Muni’ en casa, le sucede a Boys fuera de ella, ya que con la caída 3-0 ante el ‘Poderoso del Sur’ los rosados acumulan tres meses sin imponerse como visitantes. A ello le sumamos los dos meses de sueldo que le adeudan al equipo.

La Liga 1 y la figura de la 8° jornada

Cuando tu equipo va perdiendo dos veces y dos veces ayudas a empatar, eres sin duda el mejor de la jornada. Eso sucedió con el volante de Cienciano Kevin Sandoval, quien además regaló una ‘joya’ de tiro libre a los 90′ para el 2-2 final ante Atlético Grau. Sandoval tiene ocho goles en lo que va del 2022 y diez asistencias, una estadística importante para un jugador que acaba contrato a fin de año.

Kevin Sandoval es uno de los mejores jugadores de esta Liga1 y queda libre a fin de año (Foto: Cienciano)

Otro destacado fue el extremo de Alianza Atlético, Franco Zanelatto autor del tanto triunfal en casa de Municipal. El paraguayo lleva seis festejos en la Liga1 está confirmado que volverá a Alianza Lima, dueño de su pase, a fin de año.

La Liga 1 y el ‘Blooper’ de la 8° jornada

En esta ocasión el hecho curioso de la fecha se lo lleva no un jugador, sino un árbitro. En el final del primer tiempo entre ADT-Universitario se desató una pelea increíble: Andy Polo le metió una cachetada a Erinson Ramírez , Kambou se fue a los empujones e insultos con el crema Jorgan Guivin, mientras que Nelinho Quina y el portero local Ignacio Barrios se agredieron también. Una verdadera batalla campal donde el árbitro Edwin Ordóñez no expulsó a nadie. Increíble.

Andy Polo pega a rival y no recibe ni tarjeta amarilla (Video: Willax)

“Polo me empujó y ahí empezó la bronca. Me metió un cachetadón y le dije al árbitro, pero me dijo que no había nada. Como es la U no vio nada.”, declaró Erinson Ramírez. Mientras tanto, en otro rubro, Cristal llegó a los cinco penales errados en esta Liga1 de diez que se le sancionaron a favor.

Adiós a la fecha 8 del Clausura y con el clásico a jugarse en dos semanas, el torneo entrará en una fase más que definitoria.

