No rueda la pelotita. El inicio de la Liga 1 continua en suspenso puesto que la convulsión social en el Perú no termina y las autoridades de la Policía Nacional del Perú han empezado a denegar brindar las garantías para el inicio de los primeros partidos del campeonato este viernes 27 de enero correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura.

La Policía que en un primer momento desestimó la realización del duelo entre Academia Cantolao y Sport Boys, horas después ha determinado la no viabilidad del encuentro que se iba a disputar entre Cienciano vs. César Vallejo este 30 de enero

La misma suerte han corrido extraoficialmente los duelos entre Alianza Lima vs. Deportivo Municipal, FBC Melgar vs. Deportivo Garcilaso, Binacional vs. ADT de Tarma. Sin embargo, no se ha conocido impedimento para la realización de los otros cuatro partidos restantes.

Autoridades informan sobre problemas para que se juegue Liga1 esta semana (Ministerio del interior)

Cienciano no recibe permiso de Ministerio del Interior

Esta situación provocaría una nueva reunión entre las autoridades de la Liga1 para que se evalúe una nueva postergación del inicio del Torneo Apertura hasta que se reestablezca el orden público y el control de los aeropuertos de todo el país y los numerosos bloqueos de las carreteras nacionales.

El Ministerio del Interior, con un oficio no autorizó que se programe el choque entre Cienciano y la U. César Vallejo, por la segunda fecha de la Liga1. “ Poner en conocimiento la no viabilidad del encuentro deportivo por la Liga1 Betsson entre los clubes Cienciano y César Vallejo programado para el 30 de enero del 2023, a horas 19:30, en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco ”, se puede leer en el oficio.

“ Teniendo la consideración la coyuntura social actual que se viene registrando en la ciudad del Cusco, además de estar comprometido el 100 % del personal en la cobertura de los servicios policiales de control del orden público, en tal sentido, el informe N°016-2023 formulado por esta unidad policial queda sin efecto en todos sus extremos ”, expresó la comunicación de las autoridades.

