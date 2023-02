Si la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023 entró a la historia por 6 partidos definidos por walk over, la fecha 4 no se quedó atrás y se dieron 4 encuentros que no fueron transmitidos por ninguna señal televisiva, radial o virtual. Esta última situación puede acarrearle duras sanciones a estos clubes.

Los encuentros que no fueron transmitidos fueron Alianza Lima vs. Sport Boys, Cienciano vs. Cusco FC., Binacional vs. Atlético Grau y Melgar vs. Deportivo Municipal. Esto, en el marco de la disputa de 6 clubes contra la FPF por su modelo de gestión de derechos de televisión.

Según la posición de la FPF, los partidos de local de la fecha 4 de Alianza Lima, Cienciano, Melgar y Binacional debían haber sido transmitidos por Liga 1 Max, canal gestionado por 1190 Sports. No obstante, estos equipos no dejaron ingresar los equipos de transmisión a sus estadios al acotar que ellos no tienen contrato con 1190 mas sí con Gol Perú.

Esto podría generar sanciones para estos clubes. En el Reglamento de la Liga 1 2023 se puede encontrar en su capítulo 5, un inciso donde se detalla que evitar el ingreso de la producción televisiva es una falta grave.

“ El club local es responsable de brindarle a los medios que ostenten legalmente los derechos de transmisión audiovisual autorizado por la FPF, la seguridad y todas las facilidades técnicas necesarias para una adecuada transmisión de los partidos” , reza dicho artículo.

“El incumplimiento de cualquiera de los deberes y obligaciones regulados en el presente capítulo constituye infracción, encontrándose facultada la Comisión Disciplinaria de la FPF para imponer las sanciones de acuerdo con el Artículo 171″ , añade.

Asimismo, en el artículo 171 se puede ver que esta infracción podría provocar una multa de hasta 8 UITS, que equivale 39 600 soles.