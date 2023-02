Pese a la negativa de participar de Alianza Lima y otros seis clubes, la Liga de Fútbol Profesional, ya anunció la programación de la cuarta fecha de la Liga 1, incluyendo el duelo entre el cuadro íntimo y el Sport Boys, otro de los clubes que ha anunciado su negativa a participar del torneo.

Con un inicio lamentable el viernes 3 de febrero con la derrota por walk over de Cusco FC en su duelo contra Sport Huancayo en la Ciudad Imperial, la Liga 1 empezó su marcha.

En esta cuarta fecha de la Liga 1 los encuentros programados fueron los siguientes.

Viernes 10 de febrero:

Cienciano - Cusco FC / 7:00 pm. Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Sábado 11

Cantolao - César Vallejo / 1:00 p.m. Estadio Iván Elías Moreno

ADT - D. Garcilaso / 3:30 p.m. Estadio Unión de Tarma

Binacional - Grau / 7:00 pm. Estadio por definir.

Domingo 12

Alianza Atlético - UTC / 11:00 a.m. Estadio Campeones del 36

Unión Comercio - Universitario / 1:30 pm Estadio Municipal Carlos Vidaurre.

Carlos Mannucci - Sporting Cristal / 3:00 pm. Estadio Mansiche

Alianza Lima - Sport Boys 4:00 p.m.

Lunes 13

FBC Melgar - D. Municipal / 7:00 p.m. el Monumental de la UNSA.

De estos encuentros el Cienciano - Cusco FC y Alianza - Sport Boys no se jugarían debido a la negativa de estos clubes de participar en la Liga 1 hasta que se solucione el tema de la medida cautelar solicitada para la FPF sobre los derechos de transmisión de estos cuatro equipos, así como otros cuatro.

En tanto, Cusco F.C. podría ser el primer equipo en perder la categoría esta temporada 2023, debido a que si no se presenta en el campo de juego sumaría su segundo walk over en esta Liga 1.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado para informar que remitió una comunicación oficial al Consorcio del Fútbol Peruano (GOL Perú) para informarles que les han dado autorización para transmitir los encuentros de Universitario, Sport Boys, Deportivo Municipal y Mannucci de Trujillo en condición de local de la Liga 1

A través de su página web, la FPF informó sobre esta comunicación al Consorcio: “... el 02 de febrero de 2023 envió (la FPF) una carta notarial al CFP autorizando que pueda transmitir los partidos programados de esta semana: Universitario vs. Academia Cantolao; Sports Boys vs. Unión Comercio; Deportivo Municipal vs. Carlos Mannucci, así como los de las siguientes fechas”, dice parte de la comunicación.

Esta comunicación sale a la luz, después de emitido el comunicado de Alianza Lima, Sport Boys, Deportivo Municipal y cuatro clubes del interior del país anunciando que no participarán en la Liga 1 , como consecuencia de la medida cautelar presentada por la FPF por la transmisión de sus partidos como local.

