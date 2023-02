Cusco FC no se presentó al encuentro contra Sport Huancayo en el inicio de la Liga 1Bettson 2023 y perdió por walk over, en un encuentro programado en le Estadio Inca Garcilaso de La Vega, de la ciudad imperial.

Sport Huancayo salió al campo de juego; sin embargo el cuadro local no se presentó tal lo anunciado. Tras diez minutos de espera, Cusco FC perdió por walk over- con un marcador de 0-3.

En medio de las dudas si el campeonato iba a comenzar este viernes 3 de febrero debido a la crisis social que se vive en el país, el gobierno dio ‘luz verde’ a la Liga 1, a puertas cerradas.

Pese a ello, Cusco FC , Alianza Lima y otros cinco clubes emitieron un comunicado para anunciar que no se presentarán a la Liga 1 debido a la medida cautelar impuesta por la Federación Peruana de Fútbol sobre la televisación de sus encuentros.

Nuevo canal Liga 1 estrenó un partido que no se disputó

Y en medio de este encuentro entre Cusco FC y Sport Huancayo programado para iniciar la temporada 2023, fue estrenado el nuevo canal Liga 1, que lamentablemente inició sus trasmisiones deportivas con un partido en el que no se presentó uno de los equipos.

Precisamente debido al anuncio de los siete clubes, los encuentros entre Atlético Grau y Melgar FBC, UTC de Cajamarca vs Cienciano, Deportivo Garcilaso vs Binacional y Sporting Cristal vs Alianza Lima tendrían el mismo resultado.

Y si hablamos de Liga 1 , no podemos mencionar el caso de Universitario vs. Deportivo Cantolao. En este caso, los cremas anunciaron que sí se presentarán al campeonato; aunque los derechos de televisión de la ‘U’ se encuentran en poder de Gol Perú.

