La Liga 1 Betsson 2023 arrancó con la fecha 3, con partidos a puertas cerradas y con 5 encuentros resueltos por walk over. Esta calamitosa situación llega por la disputa entre la FPF y 7 clubes por los derechos de transmisión televisiva del campeonato nacional.

TE VA A INTERESAR | Phillip Butters da consejo a Alianza Lima para anular ‘falso walk over’ [VIDEO]

En ese sentido, el periodista deportivo Eddie Fleischman se pronunció deplorando el inicio del torneo y calificándolo como una vergüenza internacional. “Esto no se ve ni en la liga de Angola ni de Kirguistán” , expresó en el episodio más reciente de su programa Full Deporte.

“ Una vergüenza mundial, una vergüenza internacional, algo que creo que no se ha visto antes. La liga peruana empezó con un fracaso rotundo, catastrófico, de todos los agentes que trabajan en la actividad futbolística profesional . Un fracaso de la FPF, de los clubes de primera división, incluyendo a los que no se presentaron”, añadió.

El popular ‘Colorado’ fue más severo con la Federación Peruana de Fútbol y aseguró que si se concreta el descenso de los ‘clubes rebeldes’ (si es que suman un nuevo walk over) se viviría una auténtica revolución en el fútbol nacional.

“Entiendo que los clubes al no querer estar bajo el yugo de esta dictadura que pretende la FPF, han optado por no presentarse a jugar. Entiendo que siguiendo con la coherencia, tampoco se presentarían a jugar la siguiente fecha. Y quiero ver a la FPF haciendo descender a 5 equipos, ahí habría motivos suficientes para que haya una auténtica revolución en el fútbol peruano y a nivel de la FPF que siempre está al límite de lo incorrecto, lo inmoral y lo indecente”, acotó.

Phillip Butters da consejo a Alianza Lima para anular ‘falso walk over’

El comunicador se dirigió a los directivos de Alianza Lima, Cienciano, Melgar, Binacional y Cusco FC para darle un ‘consejo de oro’. “ Para que un partido comience no tienes que tocar la pelota. Les voy a tirar un centro a todos los involucrados para que vean cómo van a solucionar el problema de los puntos… “, dijo buscando capturar la atención de los hinchas victorianos.

Butters se remitió a la norma internacional desde Zúrich para argumentar que el protocolo aplicado por la Liga 1 no fue el indicado. “ Háganme caso, miren el reglamento, les estoy regalando tres puntos. Si en el momento que el árbitro ha tocado el pito y tocan la pelota esta no ha completado su circunferencia, no ha comenzado el partido y no te pueden quitar los tres puntos. Eso está en el reglamento FIFA” , dijo apasionado sobre su interpretación de la norma.

“ No tienes que ir al TAS, ese partido no comenzó. No es que la pelota la toque el otro. Solo tiene que rodar su circunferencia. Es como decir, cuando la pelota entra al arco o no, tiene que entrar toda la pelota. Al recorrer toda su circunferencia, comenzó el partido. Fíjense todos y cada uno de los walk overs ”, añadió excomentarista deportivo.

Phillp Butters asegura que walk over de Alianza y otros clubes no son válidos (Video: PBO)