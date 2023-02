Un rotundo fracaso fue la mesa de trabajo propuesta por la Federación Peruana de Fútbol para que los 19 clubes debatan y encuentren salidas sobre el conflicto existente por los derechos de televisión. Los 6 clubes rebeldes se ausentaron y el problema sigue. Al respecto habló el presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo .

TE VA A INTERESAR | Universitario vs Alianza Lima: salen a la venta las entradas, pero aún no se sabe si será transmitido

Raffo, uno de los más acérrimos defensores del nuevo modelo asociativo de gestión de derechos televisivos entre la FPF y 1190 Sports, lamentó la ausencia de Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Municipal, Cusco FC. y Binacional.

“Hay que esperar a que puedan estar todos los clubes convocados, hay varios que no llegaron. No necesariamente por la oposición, sino que no pudieron asistir y esperamos que puedan hacerlo en la próxima reunión” , indicó a su salida del hotel sanisidrino donde se llevó a cabo el cónclave.

“Es lo que todos estamos aspirando por el bien de la Liga (llegar a buen puerto). Esperamos la buena disposición de parte de ellos (clubes opositores) para poder llegar al diálogo. Aguardamos la convocatoria para poder dialogar y buscar soluciones” , añadió.

Liga 1: El mensaje del presidente de Sporting Cristal a los clubes rebeldes. Video: Ovación

Quien también se pronunció sobre la reunión fue el representante legal de ADT. “Hemos intercambiado ideas, pero también hemos llegado a la conclusión de que tenemos que estar todos. Por parte de la FPF está la intención (de una mejora) y por eso hizo la convocatoria. Esperemos que en el transcurso de los días esto se pueda solucionar y estemos todos juntos”, manifestó Américo Ibáñez.

Finalmente, Julio García, abogado elegido como mediador, indicó que se intentará contar con los clubes rebeldes en una próxima citación. “Se les va a enviar una comunicación para que sepan lo que se conversó, pero también sabiendo que ellos son importantes para empezar estas mesas. Creo que esto va a llegar a buen puerto”, sentenció.