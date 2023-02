La Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado para informar que remitió una comunicación oficial al Consorcio del Fútbol Peruano (GOL Perú) para informarles que les han dado autorización para transmitir los encuentros de Universitario, Sport Boys, Deportivo Municipal y Mannucci de Trujillo en condición de local de la Liga 1. ¿Y qué paso con Alianza Lima, así como otros tres equipos?

A través de su página web, la FPF informó sobre esta comunicación al Consorcio: “... el 02 de febrero de 2023 envió (la FPF) una carta notarial al CFP autorizando que pueda transmitir los partidos programados de esta semana: Universitario vs. Academia Cantolao; Sports Boys vs. Unión Comercio; Deportivo Municipal vs. Carlos Mannucci, así como los de las siguientes fechas”, dice parte de la comunicación.

Esta comunicación sale a la luz, después de emitido el comunicado de Alianza Lima, Sport Boys, Deportivo Municipal y cuatro clubes del interior del país anunciando que no participarán en la Liga 1 , como consecuencia de la medida cautelar presentada por la FPF por la transmisión de sus partidos como local.

A pesar de este comunicado, la FPF ya había anunciado que iba a respetar los contratos de Universitario, Sport Boys, Deportivo Municipal y Mannucci de Trujillo con el Consorcio del Fútbol Peruano.

Documentado presentado por la Federación Peruana de Fútbol.





¿Qué pasará con los encuentros de Alianza Lima, Melgar, Cusco FC, Cienciano y Binacional?

Y mientras la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anuncia que envío una carta notarial al Consorcio autorizando su transmisión de los encuentros de local de Universitario, Boys, Municipal y Mannucci, que pasará con los encuentros de Alianza Lima y los otros clubes que no han firmado con 1190 Sports.

Pese a que a Alianza firmó un documento que anuncia que no participará en la Liga 1 debido a la medida cautelar presentada por la FPF, el nuevo canal Liga 1 Max ha anunciado la transmisión del encuentro entre Sporting Cristal en condición de local y Alianza Lima del domingo, durante la emisión del encuentro en el que Cusco FC perdió por walk over ante Sport Huancayo.

De igual manera también se anunció la transmisión de los encuentros del sábado: Atletico Grau vs. Melgar; UTC vs. Cienciano y Deportivo Garcilaso vs. Binacional.

