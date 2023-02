El Indecopi anunció en un comunicado que inició investigación preliminar por presunta publicidad engañosa en torno a la transmisión de los partidos de la Liga 1 2023. El canal Liga 1 Max promocionó partidos del torneo peruano que al final no transmitieron.

“El Indecopi, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD), inició de oficio una investigación preliminar sobre la publicidad difundida respecto a la emisión de los partidos de la Primera División del Perú - Liga 1 2023, al tomar conocimiento que no se habrían transmitido en vivo todos los encuentros anunciados ”, informa la entidad.

Esto sucede en el marco de un conflicto entre 6 clubes del fútbol peruano y la FPF en torno a la gestión de los derechos de televisión de los partidos de la Liga 1. La Federación pretende que estos equipos ingreses al modelo asociativo con 1190 Sports, lo que llevaría que sus partidos sean transmitidos por el canal 1190 Sports.

Sin embargo, estos clubes, entre los que se encuentran Alianza Lima, Cienciano y Melgar, sostienen que han firmado una renovación con el Consorcio Gol Perú, y que esta decisión es avalada por una cláusula de preferencia existente en su acuerdo anterior. Por este motivo, los equipos técnicos de 1190 Sports no pudieron ingresar al Cienciano vs. Cusco FC., y no entrará al Estadio Alejandro Villanueva para el Alianza Lima vs. Sport Boys.

Pese a ello, y a que los clubes habían anunciado que sus partidos no iban a ser transmitidos por ningún medio, en las tandas comerciales de Liga 1 Max se anunciaba la transmisión de dichos encuentros, algo que evidentemente no sucedería.

Indecopi indagará en torno a la publicidad de Liga 1 Max de partidos que no transmitió. Foto: Captura.

“La CCD requirió a la Federación Peruana de Fútbol diversa información sobre los anuncios que se han difundido y los acuerdos con los canales de televisión autorizados, a efectos de verificar su veracidad y que se cumpla con lo establecido en la Ley de Represión de la Competencia Desleal (Decreto Legislativo N°1044), en beneficio de los consumidores”, añadió Indecopi.

“En caso de que haya indicios de presuntas infracciones, la Secretaría Técnica de la CCD puede iniciar los procedimientos administrativos sancionadores que correspondan, los cuales, de verificarse infracciones, p odrían conllevar a la imposición de multas de hasta 700 UIT, equivalente a S/ 3 465 000 (tres millones cuatrocientos sesenta y cinco mil soles)” , agregan.