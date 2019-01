Liga 1: Así se jugará la primera fecha del Torneo Apertura |VIDEO |FOTOS

Todo listo para que ruede la pelotita. En las instalaciones de la FPF se realizó el sorteo del fixture de la nueva Liga 1 y quedó definida cuáles serán los primeros partidos a jugarse en el arranque del Torneo Apertura.



Los duelos más atractivos en la primer fecha de la Liga 1 serán el Alianza Lima vs. Sport Boys, lo mismo que Unión Comercio ante Universitario. Melgar y Deportivo Municipal. Por otro lado, se conoció que los blanquiazules y los merengues no jugarán como locales en la misma fecha tanto en el Torneo Apertura, como en el Clausura.



El actual campeón del fútbol peruano tendrá que visitar a Sport Huancayo en su debut de la Liga 1. Por su parte, la Universidad San Martín también tendrá que lidiar con la altura ante UTC. Los nuevos inquilinos Universidad César Vallejo y Mannucci de Trujillo enfrentan a Binacional y Ayacucho FC



Este es el fixture del Torneo Apertura del la Liga 1

Liga 1: Torneo Apertura Fecha 1 (17 de febrero)

​

A. Universidad vs A. Cantolao

San Martín vs UTC

Mannucci vs Ayacucho FC

FBC Melgar vs D. Municipal

Pirata FC vs Real Garcilaso

Binacional vs César Vallejo

S. Huancayo vs S. Cristal

Alianza Lima vs Sport Boys

U. Comercio vs "U"