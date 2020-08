POR: Carlos Bernuy / @BernuyCarlos

Si ayer por la tarde fuiste a saltar, cantar, enarbolar banderas y prender bengalas en la previa del Universitario vs Cantolao por la Liga1, en quince días o menos no vayas a un hospital. No lo mereces. Quédate en casa y busca la inteligencia que no tienes. Si expusiste a tus hijos llevándolos a esta ‘concentración', reza para que tu estupidez no te los arranche de tu lado.

Por si no te enteraste, estamos a merced de una pandemia llamada coronavirus. Por si no te enteraste, hay gente que daría el alma por tener la salud que luciste al correr por las calles con una camiseta creyéndote el mejor hincha, pero siendo el peor ser humano: aquel que no respeta las normas obligatorias y expone al contagio otros, como los policías que intentaron poner orden.

Fueron cinco meses de espera para el reinicio de la Liga 1 que se solo nos duró 150 minutos. Los 90 del empate en el estadio Nacional y los otros 60 que demoraron las autoridades en bajarle la persiana a un show que ya tenía ‘perlas’ como el almuerzo de los jugadores de Binacional en plena concentración rígida. Y la decisión es correcta.

En cuanto a ti, sí el que se rompió la garganta gritando su ‘aliento’, hoy o mañana estarás quizás asustado porque empezará a dolerte la misma garganta y tendrás miedo. Cruzaste una línea distinta, porque la gente que se aglomeró en mercados buscaba alimentos, los que hacen cola quieren oxígeno, pero los que se juntan para la ridiculez del sábado no tienen nombre.

No hay excusa o camiseta que valga. No hay sentimiento que te respalde. Si estuviste en la marcha, manifestación o como diablos deseen llamarlo, eres culpable de tantas cosas que debiera existir sanción y exposición pública de cada uno. Pero seguro, a esta hora, estás riéndote, mirando si saliste en alguna foto en el diario o la web o si formas parte de aquel video de la vergüenza.

Por si no sabes estamos en guerra contra una pandemia. Y tú, el que salió a las calles, saltó y cantó el sábado, le has dado más armas para matarnos.

VIDEO RECOMENDADO

Hinchas de Universitario se aglomeran en las afueras del Estadio Nacional