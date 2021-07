Deportivo Municipal se despidió este lunes de Jhonnier Montaño, quien partirá a Europa para seguir su carrera como futbolista profesional tras debutar en la Liga 1 con solo 16 años.

La institución edil dio a conocer que el joven atacante dejó de formar parte de su primer equipo y confirmó su próximo destino en el fútbol. “Seguirá su formación y carrera deportiva en el Huesca de España”, detalló a través de un comunicado difundido en redes sociales.

“Le agradecemos por el tiempo que estuvo en el club y le deseamos éxitos en este nuevo proyecto que está por afrontar”, agregó Municipal, que ahora tiene libre una plaza de extranjero y se reforzará.

Montaño Jr., hijo del exjugador de Alianza Lima y otros equipos nacionales, se despidió de la ‘Academia’ con un emotivo mensaje en Instagram luego de cinco años de experiencias inolvidables.

“Hoy me siento triste de dejar el club, tenía muchas metas y objetivos que quería lograr con esta camiseta, pero algún día volveré y los cumpliré. Sé que me voy para seguir creciendo como jugador, solo me queda agradecerle a cada ‘profe’, a cada utilero, a cada persona del club y a todos los compañeros que tuve a lo largo de estos años”, escribió para los ediles.