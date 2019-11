Con Boys y San Martín, así va la pelea por descenso tras quita de puntos a Unión Comercio

Liga 1 : Unión Comercio fue sancionado con la quita de cuatro puntos tras el fallo de la Comisión de Integridad y Ética de la Federación Peruana de Fútbol, luego de la demanda de San Martín por incumpliendo del reglamento referente a la disputa de partidos oficiales.



San Martín denunció la ausencia del médico de Unión Comercio en un duelo disputado por ambos clubes en la quinta fecha del Torneo Clausura. Pese a la presentación de pruebas falsas, la Comisión de Justicia de la FPF (CJ-FPF), desestimó la apelación en última instancia por estar fuera de plazo.



De inmediato, San Martín presentó la queja formal a la Comisión de Integridad y Ética, que enmendó la plana a la Comisión de Justicia y falló con la quita de puntos de Unión Comercio.

Resolución de la Comisión de Integridad y Ética:

De esta manera, Unión Comercio pasó de 37 a 33 puntos y se comprometió seriamente con el descenso. San Martín se quedó con 34 unidades y escaló una lugar en la tabla acumulada de la Liga 1 a falta de dos fecha para el final del campeonato. Es decir, quedan solo seis puntos en disputa.



Pirata FC , ya descendido, es último y Sport Boys quedó en el penúltimo lugar con 31 puntos, dos menos que Unión Comercio.

Parte baja de la tabla acumulada de la Liga 1:

Partidos por disputar de los clubes que pelean en descenso de la Liga 1:

Deportivo Municipal



Municipal vs. San Martín

Mannucci vs. Municipal



San Martín



Municipal vs. San Martín

San Martín vs. Ayacucho FC



Unión Comercio



Real Garcilaso vs Unión Comercio

Unión Comercio vs Alianza Lima



Sport Boys



Sport Boys vs. Binacional

Sport Huancayo vs. Sport Boys



Pirata FC: DESCENDIDO



Ayacucho FC vs. Pirata FC

Pirata FC vs. UTC

