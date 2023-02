La reunión de los 19 clubes propuesta por la FPF para resolver el tema de los derechos de televisión, no tuvo los resultados esperados ya que los 6 clubes rebeldes ( Alianza, Melgar, Cienciano, Municipal, Cusco FC. y Binacional ) decidieron no asistir.

El antecedente más reciente de que algo así podía suceder fue hace algunas semanas cuando Lander Aleman, presidente de Alianza Atlético, había citado a los 19 clubes para hablar sobre este tema. A dicho cónclave, tampoco asistieron las mencionadas instituciones.

Aquella vez, la ausencia de los clubes se debió a que la reunión no había sido propuesta por la FPF y no había un tema centra de diálogo.

“Lo que llama la atención es que la convocatoria no tiene un trasfondo definido, no sabemos a qué nos han convocado. Nosotros como Alianza Lima y los ocho clubes que hemos formado una posición, tenemos algo muy marcado y no vamos a asistir. Si la Federación tiene la voluntad de entrar a conversar, nosotros estamos abiertos, pero que lo haga oficialmente a través de los canales respectivos. Esperamos una invitación de la Federación”, dijo en aquella ocasión Diego Guerrero, asesor legal de Alianza Lima.

Siendo la FPF quien hizo la cita y especificando el tema a tratar, se resuelven las objeciones que puso Alianza para no acudir a la reunión anterior, no obstante los 6 que se mantienen firmes en que se respete su contrato con el Consorcio Gol Perú ofrecieron nuevos motivos para no asistir.

¿Por qué no asistieron a la reunión?

En un comunicado conjunto, Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Deportivo Municipal, Cusco FC. y Binacional indicaron que no participarán de mesas de trabajo hasta que no encuentren solución a la “malintencionada” y “negativa” medida cautelar interpuesta por la FPF.

“Agustín Lozano ofreció una mesa de trabajo de 5 miembros donde se transparentaría el contrato de la FPF con 1190 Sports. Posteriormente recibimos esta convocatoria completamente contradictoria, generando más desconfianza de cómo viene conduciendo la FPF los intereses de los clubes”, añade el comunicado.

Liga 1: Alianza Lima y cinco clubes ‘rebeldes’ no acudieron a reunión convocada por la FPF. Foto: Captura

