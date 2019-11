Liga 1: ¿Cómo y quiénes clasifican al Play Off por el título nacional?

Se disputará este domingo la última fecha del Torneo Clausura, en la cual se definirá a los candidatos al título, los que descienden y obtienen cupos a torneos internacionales. El campeón nacional de la Liga 1 se define en llaves de partidos Play Off semifinal y Play off final. Los duelos son ida y vuelta, y eliminatorios. ¿Cómo y quiénes clasifican a la fase final?



Según las bases y reglamento del sistema de la Liga 1, clasifican a los Play Off el ganador del Apertura, el ganador del Clausura y los dos mejores de la tabla acumulada.



Naturalmente serían cuatro equipos y dos partidos de semifinales. Y los ganadores disputarían la final. Así también los perdedores jugarían por el tercer lugar.



Sin embargo, los Play Off tiene algunas condiciones particulares para determinar a los clubes que acceden a los Play Off.

Extracto de las bases de la Liga 1:

Si un equipo ganador del Apertura o Clausura, también se ubica entre los dos primeros de la tabla acumulada, pasaría directamente a la final y solo se jugaría una semifinal.



Por ejemplo, si el Torneo Clausura termina hoy -resta una fecha- Alianza Lima clasificaría como el ganador del Clausura. Por otro lado, Binacional ya clasificó como el ganador del Apertura.



Los dos primeros de la tabla acumulada son Sporting Cristal y Binacional. Por ende, Binacional, que es a su vez segundo del acumulado y ganador del Apertura, pasaría directamente a los Play Off final a la espera del ganador de la única llave de las semifinales Play Off.

Así se armarían las llaves de los Play Off si la Liga 1 termina hoy:

Campeón del Apertura: Binacional

Campeón del Clausura: Alianza Lima

Primero tabla acumulada: Sporting Cristal

Segundo de la tabla acumulada: Binacional



Las llaves del los Play Off:



Play Off semifinal: Sporting Cristal vs Alianza Lima

Play Off final: Binacional vs Ganador semifinal (Cristal o Alianza)

Siempre el mejor ubicado en la tabla acumulada decidirá en que momento usa su localía en cualquiera de las llaves del Play Off. Así, por ejemplo, Cristal -primero en el acumulado- elegiría ser local ante Alianza Lima -tercero en el acumulado-.

