UN FIN DE SEMANA A PURA EMOCIÓN. El Clausura de la Liga 1 llegó a la mitad de su desarrollo y todavía no se marca una gran distancia en la parte alta, porque más allá que Universitario lograra salir airoso en casa, a los otros ‘grandes’ no les fue nada bien. Alianza Lima no pudo aguantar el triunfo en Cajamarca, mientras Sporting Cristal apenas empató de local y no pudo rendir homenaje a su fallecido ídolo, ‘Chito’ de la Torre. En provincia, Atlético Grau y Melgar mantienen el paso firme.

En una jornada previa al clásico del próximo domingo, los arbitrajes volvieron a estar en la mira de todos. La mala actuación de Bruno Pérez, quien no expulsó al aliancista Aldair Fuentes por una entrada peligrosa y se le pasó un claro penal de UTC, así como con Fernando Legario en el 1-1 entre Carlos Mannucci y Municipal que se cerró con polémica y reclamos ‘ediles’, son la muestra más clara.

La Liga 1 y lo positivo de la 9° jornada

Sport Boys no tiene un gran presupuesto, pero cuenta con coraje para regalar. Pese a las deudas que les tienen, el plantel volvió a ‘matarse’ en la cancha y le remontó el partido a ADT para imponerse 2-1 de local, pese a jugar con uno menos desde los 35′. En casa, los rosados ganaron cuatro duelos de los últimos cinco, tres de ellos a equipos provincianos y se siguen escapando del descenso.

Sport Boys no está al día, pero continúa mostrando coraje en el campo (Foto: Prensa Sport Boys)

Otro que se mantiene llevando las palmas es Atlético Grau, el sorprendente líder de este Clausura. Los piuranos llegaron a los 8 partidos sin perder en la Liga 1 y de los cuales ganaron seis . Además, tienen una estadística impresionante: acumulan nueve duelos anotando al menos un gol. Finalmente, Universitario logró llegar de la mejor manera al clásico ganándole 2-1 a Ayacucho FC. Sin buen juego, pero con el aporte goleador de Alexander Succar de quien esperan mantenga la racha.

La Liga 1 y lo negativo de la 9° jornada

Cristal tenía una seguidilla de partidos en Lima, específicamente seis ante equipos accesibles, pero hasta ahora lleva dos empatados de cuatro y ha recibido cinco tantos . El 0-0 ante César Vallejo, equipo al que sigue sin vencer desde hace tres años, mostró a una escuadra celeste sin creatividad, con mala definición y elementos como Leandro Sosa y Joffré Escobar de baja producción. La carencia de un ‘9′ en Cristal es alarmante.

Sporting Cristal volvió a perder puntos en Lima y esta vez igualó con César Vallejo (Foto: Violeta Ayasta)

Por su parte, San Martín vuelve a complicarse con el tema del descenso y sumó su tercera derrota de forma consecutiva y ya sabemos que mientras más avanza el certamen, más difícil será entrar en una buena racha y sin nervios. Finalmente, también una crítica para Sport Huancayo que, pese a tener la altura de aliado, volvió a dejar puntos en el camino esta vez contra Cantolao en un 1-1 similar a lo que logró contra ADT y Atlético Grau.

La Liga 1 y la figura de la 9° jornada

Joao Villamarín dejó Universitario para irse a préstamo a Atlético Grau y ya superó los tantos marcados en el cuadro crema. El extremo hizo un doblete contra Binacional y fue el artífice de mantener puntero a los piuranos. Con velocidad y definición, Villamarín demuestra que es más que Andy Polo o Rodrigo Vilca , quienes se quedaron en la ‘U’ en desmedro suyo.

Joao Villamarín solo anotó un tanto con la 'U', pero con Atlético Grau ya lleva dos

Otro que anotó doblete fue Rodrigo Cuba. El marcador derecho y central, que más aparecía en páginas de farándula, al fin recordó que su labor está en una cancha y llevó al Boys a remontarle a ADT. El ‘Gato’ no anotaba doblete desde hace cuatro años. Finalmente, el portero Carlos Grados y el defensa Renzo Garcés fueron los más destacados en el empate que se llevó César Vallejo del estadio de Sporting Cristal.

La Liga 1 y el ‘Blooper’ de la 9° jornada

Cuando tu equipo va ganando y el tiempo es 95 minutos , es increíble cometer un penal tan tonto. Pues Aldair Fuentes lo hizo por Alianza Lima que terminó pagando esa jugada en el 1-1 contra UTC. El defensa, de lento accionar y que había merecido la roja en una jugada previa, ‘atropelló' por detrás al atacante local Facundo Peraza y fue un penal enorme. La jugada requería acompañar al rival, no tirarlo al piso.

El penal de Aldair Fuentes contra Facundo Peraza en Alianza Lima vs. UTC por Liga 1. (Video: Gol Perú)

En el ‘Alberto Gallardo’, Cristal dispuso de las mejores chances contra César Vallejo, pero los trujillanos tuvieron una clarísima cuando ‘Beto’ Da Silva ganó de cabeza en un córner y mandó la pelota al segundo palo. Allí, Abdiel Arroyo solo tenía que rozar la pelota para gritar gol, pero terminó despejando el peligro como el mejor de los defensores.

Ahora, se viene el clásico el domingo en Matute , un partido donde el perdedor podría decirle adiós a sus ilusiones de llevarse el Clausura.

