Liga 1: Programación y Resultados EN VIVO de la fecha 13 del Torneo Clausura

La Liga 1 entra a su etapa decisiva con Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal peleando el título del Torneo Clausura y la chance de pelear el título nacional a fin de año y con un duelo clave por la permanencia. No te pierdas ningún detalle de esta jornada que estará muy interesante.

A continuación te presentamos toda la información de la Liga 1 Torneo Clausura con los mejores comentarios del esta fecha del certamen que está de candela y que se define en cada uno de los partidos que se disputan. Ya sea por el título, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la permanencia.

Alianza Lima y Sporting Cristal tienen los encuentros más complicados e interesantes de esta jornada. Los íntimos visitan a Melgar en Arequipa, mientras que los rimenses enfrentar a la Universidad San Martín que lucha por la permanencia.

El otro cuadro candidato al título y líder actual del Torneo Clausura, Universitario de Deportes, recibe en el estadio Monumental a Cantolao, otro equipo que lucha por remontar posiciones en la tabla de posiciones y pelear por un cupo a la Copa Sudamericana, chance que perdió al quedar eliminado de la Copa Bicentenario.

Sin embargo, el choque que será de vida o muerte será el que se jugue en el Mansiche de Trujillo donde Carlos A. Mannucci recibe a Sport Boys en un duelo directo por la permanencia. Los 'Carlistas', de ganar, le sacarían 11 puntos a los rosados y estarían prácticamente salvados del descenso.

Resultados EN VIVO de La Liga MX | Partidos de la fecha 15



Viernes 25 de octubre



Real Garcilaso vs. Municipal

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Garcilaso de la Vega

Canal: Gol Perú



Sábado 26 de octubre



Pirata FC vs. César Vallejo

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Francisco Mendoza

Canal: Gol Perú

Universitario de Deportes vs. Cantolao

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Monumental

Canal: Gol Perú



Domingo 27 de octubre



Unión Comercio vs. Binacional

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: IPD de Moyobamba

Canal: Gol Perú

San Martín vs. Sporting Cristal

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Canal: Gol Perú



Alianza Universidad vs. Sport Huancayo

Hora: 3:00 p.n.

Estadio: Heraclio Tapia

Melgar vs. Alianza Lima

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Monumental de la UNSA

Canal: Gol Perú



Carlos A. Mannucci vs. Sport Boys

Hora: 6:15 p.m.

Estadio: Mansiche

Canal: Gol Perú

Lunes 28 de Octubre



UTC vs. Ayacucho

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Canal: Gol Perú

Tabla de posiciones de la Liga 1 Torneo Clausura EN VIVO con los resultados de la fecha 13