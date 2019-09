Torneo Clausura: Programación de la fecha 6 de la Liga 1

Liga 1 : El Torneo Clausura no se detiene a pesar de la fecha FIFA en la que la selección peruana disputa dos amistosos. La fecha 6 se juega este fin de semana con los clubes sin sus convocados, pero con el objetivo de seguir sumando puntos en la tabla de posiciones para lograr el objetivo trazado.

En ese camino Carlos A. Mannucci vs. Universidad San Martín abren la sexta fecha de la Liga 1 Clausura este viernes. Un partido interesante en Trujillo entre dos equipos que pelean la chance de permanecer en Primera División.

Los líderes del Torneo Clausura Sport Huancayo, Unión Comercio y Alianza Lima juegan esta fecha en condición de local contra UTC, César Vallejo y Ayacucho FC, respectivamente, mientras que Universitario de Deportes, el otro equipo que iguala el primer lugar con 10 unidades, visitará a Alianza Universidad en Huánuco.

Los clubes que pelean la permanencia, como Sport Boys y Pirata FC tendrán difíciles compromisos esta jornada. A los de Lambayeque les toca visitar a Melgar en Arequipa, mientras que los rosados reciben al embalado Deportivo Municipal.

No te pierdas ningún detalle de lo que será esta sexta fecha de la Liga 1 Torneo Clausura.

Liga 1 Torneo Clausura: Esta es la programación de la fecha 6

Viernes 6 de setiembre



Carlos A. Mannucci vs. San Martín

Estadio:

Hora: 8:00 pm



Sábado 7 de setiembre



Sport Huancayo vs. UTC

Estadio: Huancayo de Huancayo

Hora: 3:30 pm.

Melgar vs. Pirata FC

Estadio: Monumental UNSA de Arequipa

Hora: 5:45 pm.



Sport Boys vs. Municipal

Estadio: Miguel Grau del Callao

Hora: 8:00 pm.

Domingo 8 de setiembre



Sporting Cristal vs. Cantolao

Estadio: Alberto gallardo de Lima

Hora: 11:15 am.



Unión Comercio vs. César Vallejo

Estadio: IPD de Moyobamba

Hora: 1:30 pm.

Alianza Universidad vs. Universitario

Estadio: Heraclio Tapia de Huánuco

Hora: 3:00 pm.



Alianza Lima vs. Ayacucho FC

Estadio: Alejandro Villanueva de La Victoria

Hora: 4:00 pm.

Lunes 9 de setiembre



Binacional vs. Real Garcilaso

Estadio: Guillermo Briceño Rosasmedina de Juliaca

Hora: 3:00 pm.

