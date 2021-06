Sport Chavelines es uno de los equipos que mejor juego ha demostrado en la Liga 2. No lo digo yo si no los expertos de fútbol cada vez que transmiten sus partidos. Sin embargo, en los últimos partidos su buen juego no ha podido ayudarlo a conseguir resultados positivos, ya que fue eliminados en cuartos de final de la Copa Bicentenario por Atlético Grau (actual líder de la Liga 2) y cayó 3-4 ante Carlos Stein, con lo cual se quedó con 7 puntos a tres del puntero.

MIRA ACÁ | Jean Deza anotó golazo de tiro libre en Segunda mientras tú mirabas la Eurocopa [VIDEO]

Por ende, llamamos a su técnico Jesús Oropeza para que nos analice la campaña con Sport Chavelines y también aclare unos puntos que a continuación informaremos.

¿Qué balance tiene ahora de sus chicos en lo que va de la temporada?

Para nosotros realmente es positivo porque hemos formado un plantel joven, con un promedio de edad de 23 años y teniendo la posibilidad de hacer debutar hasta cinco juveniles entre la categorías 2002 -2003, en lo que va del torneo e incluso la Copa Bicentenario. De ahí, pienso que el equipo está dando respuesta a través no de los resultados, pero sí futbolísticos, porque el equipo viene jugando bien y haciendo buenas presentaciones. Hay que consolidar esto con resultados, ya que como muchos periodistas lo han dicho: “Cuando se fue Chavelines del Bicentenario, se fue uno de los equipos que hizo dos de los mejores partidos (se refiere a Coopsol y contra Sport Huancayo).

Entonces, ¿cómo dice está conforme con el juego de sus chicos?

Si, en eso si estoy conforme, pero el fútbol es de resultados. Dentro de los resultados no estamos obteniendo a lo mejor lo que ellos esperaban del equipo. Con el pasar de los partidos, vamos a tratar de lo que se hace en el campo mejore con resultados.

¿Y cree que se debe a un tema de ansiedad?

Más que ansiedad, sería porque somos un plantel joven y somos el equipo que debe tener mayor cantidad de minutos en la bolsa. Pasa que es un plantel joven y en algunos momentos mantiene un equilibrio cuando entra Hinostroza y Marvin Ríos, pero la reglamentación no te permite utilizar a todos esos jugadores juntos conjuntamente con Kevin Santamaría y Israel Kahn. Más que la ansiedad nos juega en contra la juventud.

Ahora se viene Unión Huaral por Liga 2, ¿cómo afrontarán para ese partido?

Nosotros teníamos una información de Huaral hasta cuando estaba Duilio Cisneros como entrenador. Ahora, está Paul, quien tiene otro modelo de juego, otra metodología de trabajo, pero igual nosotros tenemos información de ellos y sabemos que Paul es un técnico con mucha estrategia moderna. Le gusta que su equipo juegue corto y tenga mucha posición de pelota. Entonces, en eso vamos a trabajar esos días.

Pero, a pesar de las derrotas, Chavelines sigue ahí cerca del líder Grau en la Liga 2

Al igual que nosotros hay un montón de equipos que tienen siete puntos, pero este torneo por la experiencia que uno tiene no es: ¿Cómo inicia? Si no de ¿cómo se termina? A veces ser puntero no ayuda mucho, al inicio del torneo porque todos te quieren bajar.

A la redacción de Trome llegó la información profesor, ¿qué a la mayoría del plantel aún se le debe casi dos meses de sueldo?

Yo acabo de recibir una llamada de un grupo de jugadores y mañana entrenan normal. Yo conversé con el presidente Jean Acevedo y me dijo que había algunos días de demora con los chicos, pero ya está normal y mañana (hoy) entrenan normal. Esa es la respuesta de los jugadores. Tú sabes que en el fútbol no siempre te pagan puntual.

¿Y en su caso están al día?

Lo de nosotros es un tema aparte porque es un arreglo diferente (se refiere a contrato).

TE PUEDE INTERESAR: