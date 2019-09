Liga de Chile 2019: Resultados EN VIVO de la fecha 22: Programación, día, hora y canal

Acabaron las fiestas y vuelve el fútbol. La Liga de Chile regresa esta semana con todo, tras el parón con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias con partidos interesantes que definen puestos en ambas partes de la tabla de posiciones. Sigue aquí todos los resultados de la fecha 22 del fútbol mapochino que es transmitido por CDF EN VIVO para la televisión chilena.

Universidad Católica, asentada en la cabeza de la tabla con una diferencia de 13 puntos, buscará reforzar su liderato ante el Curicó Unido en La Granja. Los 'cruzados' llevan paso firme hacia la conquista del título, que a falta de nueve fechas parece difícil que no quede en manos del conjunto dirigido por el argentino Gustavo Quinteros.

El aspirante a alcanzar al puntero es ahora el Audax Italiano, que superó en la última fecha al Colo Colo para adjudicarse la segunda posición.

Precisamente, italianos y el 'Cacique' se verán las caras esta jornada para dirimir de nuevo ese puesto, una pelea de la que la Católica puede sacar aún más beneficio en forma de puntos de distancia.

El Palestino también se mantiene al acecho en busca de sacar algún rédito de ese partido, que para el equipo 'árabe' podría suponer ascender en la tabla, aunque para ello tiene que hacer su trabajo como visitante ante la Universidad de Chile, instalada al filo del descenso desde el comienzo del campeonato.



Fuente: EFE

Resultados EN VIVO de la Liga de Chile 2019 en la jornada 22

Viernes 27 de setiembre



Everton vs. Universidad de Concepción

6:30 p.m.

Estadio: Sausalito

Vía CDF EN VIVO



Sábado 28 de setiembre



Coquimbo vs. Antofagasta

10:30 a.m.

Estadio: Francisco Sánchez

Vía CDF EN VIVO

Universidad De Chile vs. Palestino

1:00 p.m.

Estadio: Nacional de Santiago

Vía CDF EN VIVO



Curicó Unido vs. Universidad Católica

3:30 p.m.

Estadio: La Granja

Vía CDF EN VIVO

Unión Española vs. Deportes Iquique

6:00 p.m.

Estadio: Santa Laura

Vía CDF EN VIVO



Domingo 29 de setiembre



Audax Italiano vs. Colo Colo

1:00 p.m.

Estadio: Bicentenario La Floria

Vía CDF EN VIVO

Cobresal vs. Huachipato

3:30 p.m.

Estadio: El Cobre

Vía CDF EN VIVO



O'Higgins vs. Unión La Calera

6:00 p.m.

Estadio: El Teniente

Vía CDF EN VIVO