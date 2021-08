Adriana Dávila, jugadora de la UCV Femenino sobre semifinal ante Alianza: “Tenemos el objetivo claro”

Cada vez falta poco para conocer al campeón de la Liga Femenina del Perú en este 2021. Solo quedan cuatro clubes en competencia, por lo que se jugarán la vida en estos 90 minutos de semifinales a disputarse este domingo 29 de agosto en el Estadio San Marcos.

La primera llave de semifinales está compuesta por las escuadras entre Alianza Lima y la Universidad César Vallejo. Ambos equipos han mostrado un gran desempeño en este torneo, por lo que se espera un buen compromiso en estos 90 minutos llenos de infarto. Es preciso aclarar, que las ‘blanquiazules’ terminaron como líderes del certamen y no han recibido gol alguno a lo largo de la fase regular.

TROME llamó a Adriana Dávila, jugadora de la UCV Femenino para que nos cuente sus sensaciones a horas del duelo ante Alianza Lima por semifinales de la Liga Femenina 2021.

“El equipo está mentalizado para el partido. Sabemos que Alianza es un equipo muy difícil, pero estamos con el objetivo claro. Creo que a partido único, las cosas son diferentes: sigues o te vas a casa. Todo deportista cuando inicia un campeonato su objetivo es campeonar como nosotras anhelamos”, manifestó.

“Los profesores trabajan mucho el tema de confianza., Se ha trabajado bien todo el año y tenemos una buena base. Para poder estar al 100 por ciento para esta etapa del campeonato”, comentó Adriana Dávila, jugadora de la UCV Femenino

Interés por el fútbol

“Mi papá era marino y viajábamos mucho a provincia por su trabajo, en uno de esos lugares, recuerdo que Yurimaguas, en la base naval había niños y ellos jugaban fútbol. Por ende. no me quedó otra que aprender a jugar fútbol. Mi abuelo trabajaba en Alianza Lima y mi papá me llevaba al estadio inculcándome toda esa pasión que tengo por el fútbol”, agregó.

Deporte es sinónimo de sacrificio

“En si ser deportista es un sacrificio. El famoso entrenamiento invisible . Muy pocas veces tienes vida social junto a tus amigos. Tienes que comer correctamente. Soy arquitecta de profesión y tengo mi empresa”, contó Adriana Dávila, jugadora de la UCV Femenino.

