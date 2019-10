Liga MX: Resultados EN VIVO de todos los partidos de la fecha 15 del Torneo Apertura

Este fin de semana continúa la fiesta de la Liga MX cuando arranque la fecha 15 del Torneo Apertura que estará colmada de emociones y partidos por ingresar al octogonal final y escapar del descenso. Morelia y Santos Laguna abren la jornada en un duelo de entrenadores revelación en el fútbol azteca, mientras que el plato fuerte será el choque entre Necaxa y Atlas en Guadalajara.

Para esta jornada del fútbol azteca, te presentamos la mejor información, resultados en vivo, tabla de posiciones y análisis de cada uno de los partidos de esta fecha en la que varios equipos pueden ir perfilándose como serios candidatos al título de la Liga MX.

Sudamérica es sensación



En el partido inaugural de esta jornada, el uruguayo Guillermo Almada y el hispano-argentino Pablo Guede, dos directores técnicos que han causado gratas impresiones en el fútbol mexicano y un volante que está cumpliendo con creces, se enfrentarán este fin de semana cuando el líder Santos visite al Morelia en el estadio Morelos por la decimoquinta jornada del torneo Apertura-2019.

Almada quien asumió como entrenador interino de los 'Guerreros', en este torneo los ha llevado a la punta de la Liga MX y está muy cerca de su pase a la liguilla con anticipación. Por su lado, Guede asumió el mando de los 'Monarcas' del Morelia desde la séptima fecha de este Apertura-2019 y repuntó a los aurirrojos hasta meterlo a zona de clasificación y con el peruano Edison Flores mostrando una regularidad que le permiten brillar con luz propia en el balompié azteca.

Otros peruanos protagonistas



El otro compromiso importante de esta fecha 15 es el que protagonizarán Necaxa contra Atlas, de Anderson Santamaría, en el estadio Jalisco de Guadalajara. Los rojinegros quieren aprovechar la localía para darle caza a los 'Hidrorrayos' y acercarse al octogonal final. Los rojiblancos, pueden ser líderes si ganan y Santos no pasa del empate.

Mientras que Puebla de Juan Reynoso, que había mostrado una mejoría y sumó siete de nueve puntos posibles, cayó la fecha anterior ante Atlas y urge de un triunfo en su visita al estadio Azteca para enfrentar al vigente campeón, el Club América que, a pesar de estar en zona de clasificación, se ha mostrado muy irregular.

Resultados EN VIVO de La Liga MX | Partidos de la fecha 15



Viernes 25 de octubre



Morelia vs. Santos Laguna

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Morelos

Canal: TV Azteca



Atlas vs. Necaxa

Hora: 9:00 p.m.

Estadio: Jalisco

Canal: TV Azteca / Fox



Tijuana vs. Veracruz

Hora: 9:06 p.m.

Estadio: Caliente

Canal: Fox Sports

Sábado 26 de octubre



Querétaro vs. Pumas UNAM

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Corregidora

Canal: Imagen TV



América vs. Puebla

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Azteca

Canal: TUDN



Club León vs. Atlético San Luis

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Nou Camp

Canal: Fox / Claro Sports

Tigres vs. Cruz Azul

Hora: 9:05 p.m.

Estadio: Universitario

Canal: TUDN



Domingo 27 de octubre



Toluca vs. Pachuca

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Nemesio Diez

Canal: TUDN



Juárez vs. Guadalajara

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Canal: TUDN



Descansa: Monterrey

