A CUBRIRSE LA CARA. A solo dos fechas de culminar la primera fase de la Liga1, nuestro siempre peculiar torneo nacional nos sigue entregando protagonistas principales en este ‘Antiranking’. El partido de la jornada lo protagonizaron Alianza Lima y Sporting Cristal y el cuadro íntimo mostró un nivel muy bajo ante la ausencia de su figura, Jefferson Farfán. Peor le fue al Carlos Mannucci que jugó su peor encuentro en mucho tiempo y terminó aplastado por el ‘papá'.

En tanto, Deportivo Municipal se sigue hundiendo y sus aficionados empiezan a avizorar lo peor para fin de año. Sin más preámbulo, arranquemos con las líneas donde nadie desea aparecer.

EL CLUB DE LA PELEA

Era habitual ver a Carlos Mannucci protagonizar verdaderos partidazos, pero contra Cienciano el equipo norteño fue un desastre. Los zagueros centrales perdieron por arriba y por abajo ante los atacantes del ‘papá' que entraron como en ‘su casa’ a la última línea del club trujillano. Peor aún, la tonta expulsión del volante Luis García generó que el equipo se venga abajo e incluso falle un penal. El uruguayo Mauro Guevgeozián pateó con displicencia y la pelota dio en el poste.

Los trujillanos sufrieron mucho en el juego aéreo ante el 'papá'

EL ANTIHÉROE

Jesús Castillo tiene todos los boletos comprados para aparecer. El volante de Cantolao se hizo amonestar de manera infantil a los 27′ y, cuatro minutos después, trabó casi de manera amateur al atacante de San Martín para ganarse la segunda tarjeta que le valió la roja. Su equipo ya perdía uno a cero y su ausencia hizo que el trabajo se duplicara en el ‘Delfín’ que nunca supo cómo llegar al empate y perdió 1-0. Castillo no solo tuvo bajo nivel aquí, sino que suele repetir su mala ubicación.

NADA TROMES: EL PEOR ONCE

En esta oncena tenemos un lateral derecho que no solo regaló una pelota cerca a su área, sino además se encargó de regalar un penal en la misma jugada. Hace buen rato que Kluiverth Aguilar muestra un bajo nivel y el comando técnico de Alianza sigue sin hacer cambios. Lo mismo para el central Gonzalo Godoy, de Mannucci, una verdadera ‘puerta abierta’. Nuestros delanteros persiguieron en todo momento la pelota, pero sin tener la técnica para saber qué hace con ella o tirar una pared.

Diego Melián (Deportivo Municipal)

Kluiverth Aguilar (Alianza Lima) Gonzalo Godoy (Carlos Mannucci) Alberto Rodríguez (Alianza Atlético) Carlos Neyra (Deportivo Municipal)

Cantolao volvió a mostrar un bajo nivel y San Martín se llevó el partido

Jesús Castillo (Cantolao) Jesus Barco (Carlos Mannucci) Luis García (Carlos Mannucci)

Arley Rodríguez (Alianza Lima) Sebastián Cavero (Alianza Universidad) Jhonny Vidales (Melgar)

EL BLOOPER

Que alguien le diga a Alberto Rodríguez que su misión es evitar los goles, no convertirlos. El zaguero central de Alianza Atlético desvió hace su propio arco un centro avisado de Nelson Cabanillas y dio inicio a la derrota de su equipo contra Universitario. Los 37 años del ‘mudo’ empiezan a pasarle factura y no solo marcó en propia meta, sino en más de una oportunidad le ganaron en el juego aéreo. El pésimo 2020 que tuvo en Alianza Lima, por ahora lo continúa en Sullana.

Alberto Rodríguez y su tremendo autogol en Universitario vs Alianza Atlético por Liga 1. (GOLPERÚ)

NO TE LO PUEDO CREER

Es habitual que los equipos peruanos no definan los partidos cuando deben hacerlo y una muestra de ello es Sporting Cristal. Si lo hizo contra Racing, lo repitió ante Alianza Lima ya que pudo hacerle el tercer gol cuando atacaron tres celestes y quedaron frente al portero Steven Rivadeneyra. Washington Corozo, de pésimo partido ante los argentinos, cedió a Alejandro Hohberg, este se la quiso dar a Percy Liza, pero fue malo el pase. En el rebote otra vez falló el ecuatoriano Corozo.

EL BRAVO

Hernán Barcos esta vez no se cubrió el ojo, en su típico festejo, pero fue lo más peligroso en Alianza Lima. Al terminar el duelo contra Cristal, el ‘pirata’ se no guardó críticas para sus compañeros. “Cometemos errores infantiles, nos falta coraje para enfrentar este tipo de rivales”, apuntó el argentino. Pero la cosa no quedó allí, porque también deslizó algo extraño en la sanción contra Jefferson Farfán que lo privó de jugar el encuentro. “Nos lo sacaron estratégicamente”, señaló.

