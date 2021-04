TIEMBLAN TODOS. La Liga1 ya presentó a todos sus aspirantes y quedó claro que a Alianza Lima , más allá del fichaje de Jefferson Farfán va a costarle luego del empate ante Cusco FC. Por su parte, Universitario de Deportes no jugó, mientras que San Martín y Deportivo Municipal fueron un desastre en la zona defensiva, sobre todo los ‘ediles’ que cayeron goleados contra César Vallejo. Mientras, Binacional ratifica que parece destinado a pelear el descenso. Este es el resumen negativo de la tercera fecha. No vale picarse, sino mejorar.

EL CLUB DE LA PELEA

Deportivo Municipal mantiene equilibrio: es un desastre en la defensa y otro desastre en la delantera. Ninguna de esas dos zonas, tan importantes en una oncena, se saca ventaja. Es el único equipo que no ha podido marcar un solo gol en esta Liga1 y eso que ficharon a Roberto Ovelar, quien parece haber perdido el apelativo de ‘Búfalo’. El atacante paraguayo es fácilmente marcado y no hace diferencia alguna. En la zaga todos lucen descoordinados. No ocupan espacios, no dejan en posición adelantada al rival y son el peor enemigo de su propio arquero.

Deportivo Municipal no da pie con bola y fue goleado en su partido contra César Vallejo

EL ANTIHÉROE

San Martín confió en el joven paraguayo Rodrigo Melgarejo para reforzar su zaga central. Ahora debe pensar que decidió mal, porque el ‘guaraní' tuvo un desastroso primer tiempo contra Carlos Mannucci. En el primer gol de los trujillanos comete un error increíble: salir a marcar a un volante y, con ello, dejó una carretera libre por donde se metió Felipe Rodríguez para hacer un gol de ‘pista’. Además, Melgarejo, estuvo desubicado y perdió todos los duelos en juego aéreo. Para colmo, vio dos tarjetas amarillas infantiles que le valieron al expulsión a los 45′.

NADA TROMES: EL PEOR ONCE

Nuestra zaga central esta vez está formada por tres futbolistas de iguales características: lentos, desordenados y sin técnica. No se puede pretender jugar en primera división con elementos como Adrián Zela, quien no sabe tirar una posición adelantada o como José Caballero que, con el pecho, le regaló el cuarto gol a César Vallejo. En el mediocampo es reiterativo lo de Omar Reyes, al que el comando técnico de Cantolao debió sacar porque todo Melgar pasaba sin problema por el centro de la cancha. En la parte ofensiva, Andy Polar parece haberse estancando en su juego y Binacional lo está sufriendo.

Esquema 3-5-2

Diego Morales (Alianza Universidad)

José Caballero (Deportivo Municipal), Adrián Zela (Binacional) y

Rodrigo Melgarejo (San Martín)

Sport Boys ganó 3-2 a Binacional en el Monumental. (Foto: Liga 1)

Omar Reyes (Cantolao)

Jhon Vega (San Martín)

Jorge Bazán (Deportivo Municipal)

Alexis Rojas (Sport Huancayo)

Andy Polar (Binacional)

Sebastián Gonzales Zela (Alianza Lima) y Roberto Ovelar (Deportivo Municipal)

EL BLOOPER

Un tiro de esquina, un portero que sale a tomar la pelota y se le ‘chorrea’ de las manos y un jugador, Nilson Loyola, que aprovecha para empezar a darle forma a la goleada de Sporting Cristal ante Alianza Universidad. El golero Diego Morales cometió el peor de los errores, ante el peor de los rivales. En aquel córner, en el segundo tiempo y cuando su equipo buscaba el empate, nadie lo incomodó o lo molestó, pero sí mostró una falta de técnica o exceso de nervios que debe preocupar a su entrenador.

NO TE LO PUEDO CREER

Se sabía que, por los pocos entrenamientos y cohesión del equipo, Alianza Lima no iba a generar muchas chances de gol. Por eso, las pocas había que meterlas. Eso pareció no entender Sebastián Gonzales Zela quien, empezando el segundo tiempo, recibió un centro de José Manzaneda para que solo la empuje hacia la red. Pero, el delantero no pudo girar el cuello y, como si fuera el mejor defensa de Cusco FC, despejó la pelota. Antes, el mismo atacante se había fabricado una jugada donde quedó de cara al arco, y terminó mandando la pelota fuera.

EL BRAVO

Pocas veces un jugador de fútbol declara como lo hizo el central de Sport Huancayo Jimmy Valoyes. El ‘rojo matador’ fue goleado por Ayacucho FC y al zaguero colombiano no le ‘tembló la mano’ para lanzar una durísima crítica contra todo el plantel, incluido él, por menospreciar al cuadro de los ‘zorros’. “Entramos a caminar creyendo que íbamos a ganar el partido, solo porque ganamos las primeras fechas y porque ellos no venían con su mejor equipo. Es un conformismo muy malo que no hace aterrizar”, declaró en una muestra de sinceridad.

Jimmy Valoyes y su dura autocrítica que sorprendió a periodista de GOLPERÚ en vivo

