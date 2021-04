AJÚSTENSE LOS CINTURONES. La peculiar Liga1 continúa su trayecto hasta la definición que se dará en las próximas semanas y el pasado fin de semana el Club Universitario de Deportes fue uno de los derrotados al caer en el clásico contra los celestes. Sport Boys ratificó que sigue de capa caída al igual que el otro club chalaco, Cantolao, mientras que Cusco FC no sabe lo que es ganar y sus jugadores muestran un nivel muy bajo. Sin más, empecemos con nuestro ‘antiranking’.

EL CLUB DE LA PELEA

Cusco FC tiene un verdadero desorden en su interior. Despidió a Carlos Ramacciotti y contrató al ex Sporting Cristal, Claudio Vivas. El equipo cusqueño no ha podido dejar su arco en cero en ningún partido y hasta ahora sigue esperando el primer triunfo en la Liga1. En el último partido contra Sport Huancayo, el rival se quedó con nueve hombres y ni siquiera así le pudieron al menos empatar. Su sector defensivo y el ofensivo tienen la misma debilidad, en tanto que en el mediocampo solo Alfredo Ramúa asomo como un jugador distinto al resto.

Cusco FC terminó con dos hombres más que Sport Huancayo, pero igual perdió el partido (Foto: Liga 1)

EL ANTIHÉROE

Steven Rivadeneyra no ha podido superar los nervios al ponerse la camiseta de titular en Alianza Lima. El portero ‘regaló' el segundo gol de César Vallejo dejándole la pelota ‘servida’ a Yorleys Mena para que empate de cabeza. Su juego con los pies es muy malo y no tiene voz de mando en la última línea del club aliancista. Cada tiro libre cercano al área de Alianza Lima enciende los nervios de los hinchas que ya se manifestaron en redes sociales. La gran mayoría pide que el entrenador Carlos Bustos le de una chance a Angelo Campos.

NADA TROMES: EL PEOR ONCE

Si Rivadeneyra le dio a Vallejo un gol, su colega Máximo Rabines tampoco hizo menos. El portero trujillano se ‘devoró' totalmente el tanto del delantero Hernán Barcos y en el primer tiempo tuvo otros fallos. Por su parte, el crema Federico Alonso cometió un penal ante Cristal y estuvo más que desordenado, como ante Palmeiras. En tanto, Adrián Ugarriza se cansó de fallar chances de gol y Wilmer Aguirre arrancó como titular, pero sus 37 años le empiezan a pasar factura al momento de arrancar o de poder definir en el área.

Máximo Rabines (César Vallejo)

Víctor Balta (Sport Huancayo)

Jonathan Ávila (Alianza Universidad)

Federico Alonso (Universitario)

Varios jugadores de Universitario no tuvieron un buen partido ante Cristal @LigaFutProf

Carlos Caraza (Cusco FC)

Royer Villano (Cusco FC)

Gino Guerrero (Cantolao)

Luis Valverde (Universitario)

Wilmer Aguirre (Alianza Lima)

Adrián Ugarriza (Cienciano)

Leonardo de la Cruz (Binacional)

EL BLOOPER

El zaguero central Werner Schuler es un ‘especialista’ en este tema. En esta ocasión, el ahora jugador de San Martin protagonizó una extraña jugada. Ocurrió al minuto 34′ de la primera parte en el partido contra Melgar de Arequipa. El portero Diego Penny, en lugar de reventar el esférico, quiso jugar con su defensa y le envió el balón a Schuler. El jugador, al verse presionado por la delantera rival quiso rechazar la redonda, pero le pegó tan mal que la jugada terminó en saque de lateral para el conjunto arequipeño. Las risas no faltaron.

Werner Schuler y su tremendo 'blooper' en San Martín vs Melgar por Liga 1. (GOLPERÚ)

NO TE LO PUEDO CREER

Quién diría que la figura de la selección peruana, Jefferson Farfán caería en esta sección. Con Alianza Lima ganando 2-1 a César Vallejo llegó el momento donde los íntimos pudieron liquidar el partido, pero lo fallaron increíblemente. Farfán y Oswaldo Valenzuela le robaron la pelota a Donald Millán y encararon al arco trujillano. La ‘Foquita’ cedió el balón en el área a Valenzuela, pero este respetó jerarquías y luego de tener al portero rival encima le devolvió la pelota a Farfán para que la meta con arco vacío. Era gol, tenía que ser gol, pero el ex Lokomotiv de Moscú la mandó fuera del campo. Sí, increíble.

Alianza Lima vs. César VallejO: Jefferson Farfán se perdió el 3-1 de manera insólita. (Video: Gol Perú)

EL BRAVO

Leandro Fleitas no se ‘guarda nada’ y todo el partido tuvo un duelo aparte con el aliancista Arley Rodríguez. Se empujaron, se pegaron, casi se pelean al final del partido y, luego de este, el argentino ‘explotó' contra el atacante colombiano. “Me parece un jugador escandaloso, maricón para jugar. Quería pelear con todos y luego del final seguía gritando e insultando y fue ahí que me molesté”, declaró Fleitas. Pero cuidado, Rodríguez no se quedó callado y en las últimas horas le dijo a Fleitas que pronto se volverán a encontrar.

