EN LA RECTA FINAL. Queda muy poco para el final de la Liga1 y mientras equipos como Sporting Cristal esperan en ‘balcón’ a su rival para definir la Fase1 otros aumentan sus preocupaciones. Uno es el Sport Boys del Callao, al que le dieron vuelta al marcador en el ‘clásico porteño’ ante Cantolao. En tanto Binacional sigue hundido tras perder con los blanquiazules. Lo curioso es que tanto ‘chalacos’ como juliaqueños despidieron a sus entrenadores tras esta jornada.

Por su parte, extraña lo de Melgar que viene haciendo una gran campaña en la Copa Sudamericana, pero a nivel local anda de ‘tumbo en tumbo’. Por su parte, Cusco FC sigue siendo un equipo absolutamente débil y de los más bajos a nivel de calidad. Sin más preámbulo, veamos lo negativo que dejó la fecha 7.

EL CLUB DE LA PELEA

Pocos seguro recuerdan que Binacional se consagró campeón de la Liga1 en 2019. El grave problema es que desde allí nunca apuntó a mejorar. Metió y sacó entrenadores a diestra y siniestra y mantuvo jugadores con nivel de Copa Perú. La dirigencia es el inicio del caos en club de Juliaca y a nivel de campo tenemos futbolistas como John Fajardo o Éder Fernández que nadie sabe qué hacen el sector defensivo. Peor aún, Mario Palomino no tiene presencia como volante de marca y arriba Marlon de Jesús y Johan Arango caminan la cancha.

Alianza Lima enfrentó a Binacional por la Liga 1 | Foto: Liga Profesional de Fútbol

EL ANTIHÉROE

Lo del zaguero Víctor Salas de Cantolao ya es increíble. Más allá que su equipo ganó ante Boys, el defensor tuvo un mal encuentro y terminó expulsado. Pero eso no es todo, tras haber sido sancionado en abril por romper los protocolos anti covid organizando una fiesta, ahora reincidió en lo mismo. Fue ampayado con una chica ‘reality’ y luego visitando a su ex pareja en una total falta de respeto al club que le paga el salario y a sus compañeros. El jugador creyó que oficializando su nueva relación ‘borra todo’, cuando en verdad hace buen rato tendrían que haberle rescindido el contrato.

Víctor Salas confirma que Macarena Vélez es su pareja sentimental. (Foto: @vituco24/@macarenav25)

NADA TROMES : EL PEOR ONCE

Gran parte de la victoria de Universitario sobre Cienciano se debió a Alberto Quintero y al nervioso y frágil portero del ‘papá'. En tanto, la infantil expulsión del celeste Villalta debe servir de lección para el central y así ver que hay mucho camino por aprender. En tanto, nuestros dos delanteros fueron figuras decorativas para sus equipos que no pudieron sumar triunfos. En un esquema 4-4-2, este es nuestro equipo más bajo de la jornada.

Massimo Sandi (Cienciano)

Matías Lazo (Melgar)

Juan Diego Lojas (Cienciano)

Benjamín Villalta (Cristal)

Christian Vásquez (UTC)

Cienciano jugó un pésimo partido ante Universitario y perdió con un gol a los 99' | Foto: @LigaFutProf

Jonathan Bustos (Melgar)

Claudio Torrejón (Sport Boys)

Alexis Cossio (Municipal)

Jhon Marchán (Cristal)

Marlon De Jesús (Binacional)

Sebastián Pineau (César Vallejo)

EL BLOOPER

Cuando Cienciano acababa de igualar 1-1 el partido contra Universitario, todo parecía que iba a poder darle una alegría. Sin embargo, una escapada de Alberto Quintero por la derecha, con la lentitud de los centrales Riojas y Lojas, puso al panameño a correr hacia la portería del ‘papá'. El portero Massimo Sandi le regaló el tanto al salir hasta el borde del área sin necesidad y sin convicción, pese a que sus compañeros ya intentaban frenarlo. Quintero no tuvo más que tocar suavemente el balón y listo, la segunda ventaja crema en el partido.

NO TE LO PUEDO CREER

Lo de Alexis Cossio resultó increíble. Deportivo Municipal dispuso de varias jugadas de contragolpe para liquidar su partido ante Alianza Universidad en el segundo tiempo. Dos de ellas la mandó fuera del estadio el extremo por izquierda en jugadas ‘calcadas’. En ellas, sus compañeros condujeron la pelota por derecha y enviaron el pase al centro del área donde esperaba Cossio sin oposición del portero o algún defensor, con el arco vacío. El futbolista envió la pelota por encima del arco en definiciones iguales difíciles de creer.

Así fue la segunda chance de gol que falló Alexis Cossio. (Video: GOLPERU)

EL BRAVO

Binacional está acostumbrado a despedir entrenadores y que estos se queden en silencio pese al acto intempestivo. Pasó con ‘Puchito’ Flores y con Javier Arce, sin embargo, el argentino Ruben Darío Insúa fue la excepción. Al ex futbolista lo sacaron tras perder con Alianza Lima y con solo 25 días de trabajo, de allí que saliera a revelar varias cosas de la directiva. “Le dije al presidente que necesitábamos un equipo competitivo. Me dijo que el club no estaba en condiciones económicas para hacer incorporaciones. Le comenté que no quería perder el tiempo con mi equipo, nos pusimos de acuerdo y terminamos el contrato”, confesó Insúa una radio.

TE PUEDE INTERESAR