FIERRO CALIENTE. Orlando Lavalle, se convirtió en el nuevo entrenador de la Universidad San Martín con la única y difícil misión de conseguir salvar al equipo del descenso un trabajo que se basará en reforzar la parte mental de sus jugadores en esta recta final del Torneo Clausura.

Para el DT sus pupilos deben solucionar un tema emocional antes de volver jugar por la Liga1. “ Antes de pensar con qué equipo nos vamos a enfrentar en la próxima fecha, primero tenemos que corregir algunos errores y, sobre todo, mejorar algunas capacidades emotivas . Sabemos nuestra realidad y la asumimos ”, contó a Radio Ovación.

Orlando Lavalle confía en que la ‘inteligencia emocional’ es la salida para salvar a este grupo. “ Tenemos que mejorar el tema mental, porque el futbolista no puede entrar a jugar medio timorato . Desde el minuto cero hay que ser sólidos y ordenados en defensa para que el ofensivo sea óptimo. Hay que recuperarnos mentalmente, agarrar esa confianza que se ha perdido y que no ha permitido conseguir buenos resultados ”, aseveró.

Orlando Lavalle apuesta por recuperar la parte mental de su equipo (Foto: GEC)

“Es un reto duro, loco y que muchos no aceptarían”

Este nuevo regreso de Orlando Lavalle a Santa Anita, responde a una sola explicación “Las cosas no cambiarán de la noche a la mañana. La realidad es que queremos cambiar esto y mientras hay vida, hay esperanza. Es un reto duro, algo loco, que muchos técnicos, seguramente, no lo harían, porque no quisieran poner en riesgo su legajo con este tipo de situaciones, pero la lealtad, reciprocidad y agradecimiento está por encima de todo”, reafirmó.

“Yo gané mucho en este club y ahora vengo a darle una mano, por un tema de agradecimiento y lealtad. Hablé con Víctor (Rivera) y está contento que sea yo su reemplazante y le dije que continuaré con el trabajo que él inició”, agregó.

El DT utilizó este medio para enviarle un mensaje a sus jugadores. “ Soy hombre de retos y yo he venido a salvar al equipo. Acá simplemente los técnicos intentan todo para que los futbolistas reaccionen, porque San Martín es de primera ”, finalizó.