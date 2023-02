Se puso la camiseta de los ‘rebeldes’. Óscar del Portal, panelista de ‘Fútbol en América’, empatizó con las protestas de los clubes que reclaman levantar la medida cautelar a la FPF y señaló como probable que los clubes que sufrieron ‘walk over’ este fin de semana lleven la propuesta de reprogramar estos partidos perdidos cuando se reúnan con las autoridades de la Liga1.

El exjugador también descartó que Alianza Lima y los otros cuatro clubes que no se presentaron al inicio del campeonato (Cusco FC, Melgar, Bincional y Cienciano) sumen un segundo W.O. en el Torneo Apertura.

“ No tengo una potestad, para hablar con certeza sobre lo que voy a decir, pero si creería que los equipos que no se han presentado en eta primera jornada, sí lo van a hacer en la segunda y esto lo digo para la tranquilidad de los hinchas ”, dijo Del Portal a modo de opinión.

Del Portal descarta que exista segundo walk over en la Liga1 (América TV)

“Van a pelear para que partidos por W.O se reprogramen”

El exSporting Cristal mostró empatía por la decisión de los clubes y su radical medida. “ Yo también hubiese tomado esta estrategia como dirigente de fútbol porque también estoy cansado de atropellos, malos manejos, corrupción y que personas que están a cargo de la FPF no sean idóneas para ser parte del cargo ”, criticó.

De todos modos, Del Portal cree que este resultado no va a quedar así, por lo que afirmó que puede darse la chance que los clubes que han perdido por Walk Over puedan pedir una reprogramación de sus cotejos.

“ Estos equipos que se sienten golpeados y no protegidos, creen que la FPF vela por sus intereses y no del fútbol peruano, han mostrado su protesta de esta forma. Es un costo de oportunidad que después seguramente van a pelear para que estos partidos que, ‘en teoría’ se definirían en Walk Over, sean después reprogramados ”, señaló.

“Si no se da, listo. Se perdió un partido, pero es un costo de oportunidad asumido, que no asumirán ante una pérdida de categoría, porque ya no sería inteligente. Patear el tablero arriesgando el descenso es otra”, agregó.