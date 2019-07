Diego Elías busca la medalla de oro en squash: EN VIVO Por el pase a la final en los Juegos Panamericanos

Sigue EN VIVO y ONLINE TV al deportista peruano Diego Elías que disputa ante César Salazar las semifinales de squash de los Juegos Panamericanos Lima 2019 , este sábado 27 de julio, desde las 10:30 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Latina y Movistar 19. Para ver este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

El peruano Diego Elías y el mexicano César Salazar se verán las caras para alcanzar la final de este deporte y luchar por la medalla de oro. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del choque que se disputará en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de la Videna.

Cecilia Tair fue la encargada de encender el pebetero panamericano. Un lujo. (Captura y video: Canal CDO / Movistar TV)

Diego Elías vs. César Salazar: horarios del partido



México - 10:30 a.m.

Ecuador - 10:30 a.m.

Perú - 10:30 a.m.

Colombia - 10:30 a.m.

Venezuela: 11:30 a.m.

Bolivia - 11:30 a.m.

Chile - 11:30 a.m.

Paraguay - 11:30 a.m.

Argentina - 12:30 p.m.

Uruguay - 12:30 p.m.

España - 5:30 p.m.

Octavo en la Asociación Profesional de Squash, Diego Elías llega a semifinales de Lima 2019 tras vencer este 3-0 este viernes al estadounidense Todd Harrity, con parciales, 12-10 y un doble 11-5. Un día antes, el peruano derrotó al guatemalteco Edwin Enríquez, por 11-4 y un doble 11-7.

Diego Elías es una de las principales cartas de la delegación peruana para alcanzar medalla de oro en los Juegos Panamericanos. De derrotar al azteca, el deportista de 22 años jugará la final el mismo día, a las 4:00 p.m. (hora peruana).

"Lo conozco bien, seguramente será un duelo tan difícil como todos. Lo importante es que me voy acercando al objetivo", afirmó el peruano al diario El Comercio, sobre su próximo enfrentamiento.

César Salazar, por su parte, inició su camino con una victoria sobre el canadiense Shawn Delierre (11-1, 11-2 y 11-4) y continuó su trayecto a semifinales con un triunfo ante el chileno Maximiliano Camiruaga (11-2, 11-5 y 11-4).

También el sábado, el argentino Roberto Pezzota y el colombiano Miguel Rodríguez serán protagonistas de la otra llave de semifinales de squash de Lima 2019.

Diego Elías vs. César Salazar: squash en Lima 2019 | precios de las entradas para ver este partido

Entrada Precio Regular S/. 20 Menores de 18 años S/. 10 Adulto Mayor S/. 10 Asiento Accesible – Silla de Ruedas (*) S/. 10 Acompañante Asiento Accesible S/. 10 (*) Asiento de Silla de Ruedas: Tarifa aplica para personas con el Certificado de Discapacidad, Carné de CONADIS u otro documento que acredite la condición. Al momento de ingresar al Recinto deberá presentar el certificado correspondiente. Sólo 01 entrada de Asiento de Silla de Ruedas y 01 entrada de Acompañante por certificado. "

Diego Elías vs. César Salazar: squash en Lima 2019 | Mapa de la sede donde se jugará esta disciplina



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.