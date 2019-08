Luis Horna a Yeni Vilcatoma: "Destruya lo que quiera, pero no se meta con el deporte"

Muy molesto. El extenistaLuis Horna arremetió contra la congresista Yeni Vilcatoma, quien calificó de "metiche" al presidente Martín Vizcarra cuando fue a ver la final de surf en losJuegos Panamericanos Lima 2019.

"Arruinó, opacó los Juegos Panamericanos y hoy de metiche quiere colgarse de nuestros deportistas. En eso no pensó, necesitaba venganza por haber perdido la Mesa Directiva, claro ya no podrá seguir dirigiendo el Congreso, ¡un año basta!", escribió Yeni Vilcatoma en su cuenta de Twitter.



Esto desató la furia de Luis Horna que respondió furibundo a la congresista de Fuerza Popular.



"Martín Vizcarra estuvo presente desde el principio y ahora ustedes que no generaron más que problemas, están listos para crear cosas negativas. Destruyan lo que quieran, pero no se metan con el deporte", respondió Luis Horna a Yeni Vilcatoma.



El último domingo, el surf le dio tres medallas de oro y tres de plata a Perú por los Juegos Panamericanos Lima 2019. Incluso, el presidente Martín Vizcarra se tomó una foto con todos los competidores peruanos.



Luis Horna arremetió contra Yeni Vilcatoma. (Foto: GEC) Yeni Vilcatoma llamó "metiche" al presidente Martín Vizcarra. (Captura: Twitter)