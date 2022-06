La Pandemia nos enseñó, a velocidad increíble, cosas que podíamos hacer peor no imaginábamos logar. En el 2020 una ex campeona mundial de boxeo buscaba recuperar su cetro, pero el maldito Covid 19 le cortó ese sueño. Ella se preocupó, pero no se frustró. Salió a flote su espíritu de ‘Princesa Inca’, como la llaman en el mundo del pugilato, y se reinvento como todo peruano de a pie. Esta es vida, obra y ‘milagros’ de Linda Lecca, que un día se dio cuenta que para sobrevivir había que hacer otras cosas que no tenían que ver con ‘achatar’ narices.

Linda, ¿es cierto que estabas lista para volver a los cuadriláteros y la Pandemia no te dejó?

En el 202 tenía firmada una pelea para el 20 de abril de ese año. Todo arreglado, con documentos.

¿Y qué siguió?

Llegó el Covid 19 y se suspendió todo. Dieron orden de inmovilidad y yo estaba sin trabajo.

¿Tenías tus ahorros?

Poco, pero me había sacado mi departamento y debía pagar mensual y no sabía qué hacer.

¿Cuál fue tu primera medida?

Yo había dado clases de boxeo en algunas Municipalidades y pensé que esa era una posibilidad.

¿Pero había inmovilidad y no se permitía hacer deporte?

Decidí hacer clases virtuales. Abrí la inscripción y ¿sabes cuántos se matricularon?

Ni idea

Una alumna.

¿Solo una?

Así como te lo digo. Pero no iba a decepcionar su confianza y empecé a hacer el curso con ella.

¿Desde dónde se había matriculado?

De Piura y espero que siga practicando este deporte, ahora que todo se está reactivando.

Bueno, emocionante, pero no llegaban los ingresos

Decidí crear mi marca de artículos de gym y empezaron a salir. Compraban guantes, bolsas y yo misma les entregaba. Eso funcionó un tiempo.

¿Qué vino después?

Debía generar que entre más dinero y aposté por vender naranjas a domicilio.

¿Tú misma visitabas los clientes?

Iba con las cajas y al dejarlas, me reconocían y yo respondía que eran tiempos duros y que estaba bien trabajar. Más clientes me pedían mi producto y pude sobrevivir.

¿Cómo siguió la historia?

Todo fue pasando, se empezaron a reactivar las actividades y abrí mi academia en Lince, el barrio donde vivo.

Todo bien, maravillosa historia de lucha, ¿y el corazón?

So reservada con ese tema, pero el amor es necesario y el maltrato que a veces te da, ja, ja.

Cuando sufres por ese tema, ¿Qué canción cantas?

La de Chayanne: ‘Lo dejaría todo porque te quedaras…’

¿Y si estas correspondida?

Armonía 10: ‘Con las manos hacia el cielo estoy…’

¿Te gusta la cumbia?

Sí y también la Villera de Argentina.

Tú, de muy chica, has vivido allá

Con la familia nos fuimos a vivir a Buenos Aires con mis padres. Nos instalamos en la ‘Villa 31′ Manzana 64.

La más grande de ese país

Y la más peligrosa. Era como una favela brasileña y peor que Los Barracones del Callao. Todas las noches se escuchaban balazos y peleas.

¿En Argentina cómo te llamaban?

Justo el grupo ‘Damas gratis’ había sacado el tema ‘Laura’ y como mi otro nombre es ese, mis compañeros me veían llegar y entonaban en grupo: ‘Laura, se te ve la tanga’.

Ha pasado mucho tiempo después de tu última pelea

Después de 4 años, pero nunca dejé de prepararme.

¿Te sientes fuerte?

Tengo sed de triunfo y este 25 de junio en el complejo deportivo ‘El Cancherín’ de Jicamarca voy a demostrar que sigo vigente. Vuelvo a pelear en el mismo lugar donde me coroné campeona mundial.

Esta decidida a recuperar su corona (Foto: Allengino Quintana)

¿Lista para escalar en el ranking mundial?

Preparada y feliz porque también es la vuelta de amigos de toda la vida como David ‘Pantera’ Zegarra y Rocío ‘La bebé’ Gaspar’.

¿Una promesa?

No los voy a defraudar.

