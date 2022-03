El Canal del Fútbol EN VIVO, Ecuador vs Argentina se enfrentan por la última jornada de las Eliminatorias Qatar 2022, este martes 29 de marzo a las 6:30 p.m. (hora peruana). El partido será transmitido por El Canal del Fútbol en territorio ecuatoriano y tú podrás seguir el minuto a minuto a través de trome.pe

Se enfrentan dos selecciones ya clasificadas a la próxima Copa del Mundo, Argentina que se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 38 puntos y Ecuador, tercero con 25, que utilizará este partido para cerrar ante su gente este proceso eliminatorio, enfrentando a Lionel Messi y compañía.

¿A qué hora juegan Ecuador vs Argentina EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

Perú - 18:30 horas

Ecuador - 18:30 horas

Colombia - 18:30 horas

Bolivia - 19:30 horas

Venezuela - 19:30 horas

Brasil - 20:30 horas

Paraguay - 20:30 horas

Uruguay - 20:30 horas

Argentina - 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

New Jersey: 18:30 horas

Miami: 18:30 horas

Los Ángeles: 15:30 horas

México: 17:30 horas

Panamá: 18:30 horas

Jamaica: 18:30 horas

Costa Rica: 17:30 horas

Honduras: 17:30 horas

Puerto Rico: 19:30 horas

República Dominicana: 19:30 horas

Barcelona: 12:30 horas (miércoles 30 de marzo)

Madrid: 12:30 horas (miércoles 30 de marzo)

¿Cómo ver transmisión Ecuador vs Argentina EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022? - GUÍA TV

El Canal del Fútbol transmitirá para territorio ecuatoriano, mientras que TyC Sports y TV Pública (Canal 7) harán lo propio para argentina. En Perú, el encuentro se transmitirá por Movistar Eventos (11-711).

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina y Canal 7 TV Publica.

Ecuador: El Canal del Futbol.

Perú: Movistar Eventos (11-711).

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Chile: Estadio TNT Sports y TNT Sports Go.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Estados Unidos: Fubo Sports Network.

¿Cómo ver El Canal del Fútbol EN VIVO el Ecuador vs Argentina por Eliminatorias?

El Canal del Fútbol es el canal oficial de la selección de Ecuador. En esta señal podrás disfrutar todos los partidos de la Tri, Eliminatorias Qatar 2022 y mucho más. También puedes seguir de forma exclusiva la Copa Ecuador. Solo debes entrar al canal de YouTube (disponible en PC, móvil y smartv), con una suscripción mensual de $6.99 al canal de membresías de EL CANAL DEL FÚTBOL.

¿Cómo descargar ECDF app para seguir el Ecuador vs Argentina?

Si quieres seguir en vivo la señal de El Canal del Fútbol, deberás ingresar al sitio oficial (https://elcanaldelfutbol.com). Luego deberás ir al enlace donde dice “Regístrate” y a continuación ingresa los datos del formulario y haz clic en el botón “Registrarse”, le llegará un correo de verificación con un enlace indicando que debe hacer clic en el mismo, una vez hecho esto, estará registrado.

Ecuador vs Argentina: alineaciones probables

Argentina: Franco Armani - Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico - Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister - Lionel Messi, Joaquín Correa o Julián Álvarez, Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Ecuador: Hernan Galindez - Angelo Preciado, Felix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupinan - Carlos Gruezo, Sebastián Méndez - Byron Castillo, Joao Rojas, Enner Valencia (cap), Ángel Mena. DT: Gustavo Alfaro.

Ecuador vs Argentina: últimos resultados

Argentina

25/3 Eliminatorias Qatar 2022 | Argentina 3-0 Venezuela

1/2 Eliminatorias Qatar 2022 | Argentina 1-0 Colombia

27/1 Eliminatorias Qatar 2022 | Chile 1-2 Argentina

16/11 Eliminatorias Qatar 2022 | Argentina 0-0 Brasil

12/11 Eliminatorias Qatar 2022 | Uruguay 0-1 Argentina

Ecuador

24/3 Eliminatorias Qatar 2022 | Paraguay 3-1 Ecuador

1/2 Eliminatorias Qatar 2022 | Perú 1-1 Ecuador

27/1 Eliminatorias Qatar 2022 | Ecuador 1-1 Brasil

4/12 Amistoso | El Salvador 1-1 Ecuador

16/11 Eliminatorias Qatar 2022 | Chile 0-2 Ecuador