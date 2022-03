TLT EN VIVO, Venezuela vs Colombia ON LINE | EN DIRECTO La selección cafetera llega con mucha motivación al estadio Cachamay, de Puerto Ordaz. Los de José Pekerman no han perdido la esperanza de obtener ese medio cupo para ir al repechaje a Qatar 2022. El duelo se jugará desde de las 6:30 p.m. (hora Perú y Colombia) y territorio llanero será a las 7:30 p.m. si no estas en casa puedes seguir el minuto a minuto por Trome.com.

Colombia tendrá ante Venezuela su última oportunidad de entrar al repechaje para el Mundial de Qatar-2022, jugándose todo en un reencuentro con José Pekerman, constructor de la selección cafetera mundialista en Brasil-2014 y Rusia-2018 y, ahora, rival

Venezuela vs Colombia: Alineaciones probables

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Christian Makoun, Oscar González; Tomás Rincón, Yangel Herrera; Jefferson Savarino, Rómulo Otero, Darwin Machís; Salomón Rondón. DT: José Pekerman.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, William Tesillo, Frank Fabra; Mateus Uribe, Gustavo Cuellar, James Rodríguez; Juan Fernando Quintero, Luis Fernando Muriel, Luis Díaz. DT: Reinaldo Rueda.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Colombia EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

Perú: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (miércoles 30).

¿Dónde ver transmisión del Venezuela vs Colombia EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022? - GUÍA TV

El duelo entre Venezuela vs Colombia transmisión del partido estará a cargo de TLT y TLT Play. Para poder ver su señal en vivo solamente tienes que dar CLICK AQUÍ. Asimismo, en territorio boliviano lo podrás seguir por Cotas Televisión.

Argentina: DeporTV

Bolivia: Tigo Sports 2

Chile: TNT Sports 3

Colombia: Gol Caracol

Ecuador: ECDF 4

Perú: Gol Perú

Uruguay: GolTV

Venezuela: TLT

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+.

¿Cómo ver TLT La Tele Tuya EN VIVO el Venezuela vs Colombia EN VIVO?

Si vives en Venezuela, La Tele Tuya, o simplemente TLT, es una canal de suscripción en Caracas y se encarga de transmitir todos los partidos de la selección venezolana. A continuación revisa cómo sintonizarlo en Venezuela.

En TDT, Canal 23.2 (SD)

En Movistar TV, Canal 143.

En CANTV, Canal 11 y Canal 602 (HD).

En Inter Satelital, Canal 103.

En SimpleTV, Canal 119.

¿Cómo descargar TLT app para seguir el Venezuela vs Colombia?

No dudes en descargar TLT La TeleTuya para Android, una de las aplicaciones más interesantes del momento y los llaneros en los distintos países de Sudamérica, pueden vivir el partido con la emoción de los relatores más famosos de Venezuela este duelo ante Colombia.

Además de los contenidos, la accesibilidad de los usuarios y su interacción es la ventaja ante otros programas. Si tu terminal Android es antiguo no te preocupes porque se ha probado TLT en varios equipos y no ha fallado.

Venezuela vs Colombia: Últimos resultados

Colombia 0-0 Venezuela | 17.06.21

Colombia 3-0 Venezuela | 09.10.20

Colombia 0-0 Venezuela | 10.09.19

Venezuela 1-2 Colombia | 07.09.18

Venezuela 0-0 Colombia | 31.08.17.