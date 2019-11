Este nuevo Lionel Messi, no afloja, no agacha la cabeza, ni deja pasar una ofensa venga de quien venga. Eso lo tiene claro Edinson Cavani que comió un pésimo momento con el capitán de la selección argentina con quien tuvo más de un rice que por poco lleva a las manos.



El partido para Lionel Messi y Edinson Cavani no tuvo nada de amistoso primero el uruguayo trabó al argentino cuando pasó por su posición y luego el capitán albiceleste sin ningún cargo de conciencia envió al piso al charrúa y hasta se retaron para ir “afuera, afuera”.



La intervención de Luis Suárez y Diego Godín fue necesaria para evitar que Edinson Cavani llevara esto a términos mayores y tras esta actitud disuasiva al delantero solo le quedó sonreír cada vez que Lionel Messi se le acercó para continuar el pleito.



Lionel Messy y Edinson Cavani en bronca

Cuando todo parecía haberse calmado el cruce de palabras que fue subiendo de tono calentó a todo Tel Aviv. Luego ambos jugadores se torearon tras una nueva falta contra Lionel Messi que no tuvo reparos en decirle "cuando quieras" Edinson Cavani lo invitó a pelear.