Sergio Ramos y su violenta agresión a Lionel Messi que terminó con un careo en Real Madrid vs Barcelona [VIDEO]

Sergio Ramos protagonizó violenta acción en el Real Madrid vs Barcelona por la fecha 26 de la Liga Santander. ¿Quién fue el afectado? Pues Lionel Messi, quien se llevó un manotazo del defensa. Mira el video. ¡Y no lo expulsaron!



Pasó sobre el final de la primera parte. Sergio Ramos ganó un acción ante Lionel Messi y luego agredió al argentino sin reparos. El árbitro estaba cerca, pero no amonestó al español.



Tras ello, Lionel Messi encaró a Sergio Ramos. Ambos se dijeron de todo en una zona del campo. Aquí las imágenes de lo ocurrido en el clásico.

Video: Agresión de Ramos a Messi

Luego de 'pelear' con Sergio Ramos, Lionel Messi buscó al árbitro para mostrarle su labio, pues tenía un corte. Sin duda, un primer tiempo con muchos roces, donde Barcelona se fue ganando 1-0.