El delantero de la selección argentina, Lionel Messi, se mostró contento luego de la goleada de la albiceleste a Uruguay por 3 goles a 0.

Lionel Messi anotó para Argentina y la algarabía de toda la nación sureña se desató. Ahora, los argentinos buscarán dar el siguiente paso contra nuestra selección peruana, a la cual enfrentarán este jueves 14 en Buenos Aires.

El ídolo mundial no dudó en enviar esta amenaza a Perú, pues no está dispuesto a ceder ni un punto y, por el contrario, quiere seguir con su racha de victorias. “Que no se corte (la buena racha de Argentina)”, fue el pedido que hizo Messi.

“Qué lindo poder disfrutar de estos momentos que estamos viviendo! Gran triunfo!!! Gracias nuevamente por lo que me hacen sentir. Feliz es poco! Que no se corte. Nos vemos el jueves”, escribió el nuevo integrante del PSG de Francia.