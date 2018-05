Lionel Messi: "Un amigo me dijo que pude ser campeón del mundo con España" [VIDEO y FOTOS] 

Lionel Messi , el capitán de la selección argentina , y candidato real para levantar la Copa del Mundo en Rusia 2018 , hizo una importante revelación que hizo pensar a los argentinos sobre el valor del considerado mejor jugador del planeta.



Lionel Messi fue tentado cuando aún era un jugador Sub 17 en las filas del Barcelona. "El otro día hablaba con un amigo y me decía: 'Mirá si te hubieses quedado con España, ya serías campeón del mundo'. Pero no hubiese sido lo mismo. Obviamente que en ningún momento se me pasó por la cabeza. Ser campeón con la Argentina sería algo único", señaló el jugador más valioso de la selección argentina .



Muchos cuestionan a Lionel Messi que no canta el himno con la selección argentina . "Cada uno lo vive a su manera y lo disfruta de la manera que puede. Hace un tiempo que el himno en las canchas se convirtió en algo muy especial para la gente, la manera de cantarlo y de sentirlo. Nosotros lo disfrutamos igual que lo disfruta la gente desde afuera", señaló una de las estrellas más esperadas en Rusia 2018 .



Un nuevo revés para la selección argentina en Rusia 2018 es un miedo con el que tiene que convivir Lionel Messi . "Ya íbamos con el miedo obvio de ir a ganar o ganar, de jugar en la altura de Ecuador. Encima, empieza el partido y te hacen ese gol, decís: 'la con... de su m..., estamos al horno'. Empezó de la peor manera, el cagazo de quedar afuera... Hubiese sido histórico, una mancha para todos nosotros", reconoció.

Para Lionel Messi , las opciones para el mundial de Rusia 2018 no son fáciles. "Le tengo mucha fe a este grupo, estamos trabajando muy bien, tenemos jugadores con mucha capacidad y experiencia, pero tenemos que ir con tranquilidad. Tampoco tenemos que tirar el mensaje de 'vamos a ser el campeón del mundo porque somos los mejores', porque la realidad es que no es así", señaló el capitán de la selección argentina .