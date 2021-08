Ángel Di María ha tenido el privilegio de compartir con Lionel Messi en la selección argentina. Ahora, el extremo se siente afortunado por tener a su compatriota en el día a día del PSG. De hecho, gracias a esa convivencia, el jugador pudo notar más detalles sobre el juego del ex Barcelona y no dudó en compartirlo.

“Es un chico que no sé, sinceramente cómo hace lo que hace con la pelota. Es algo único, siempre digo que no es de acá (de este planeta)”, declaró el extremo. “Lo veía en la selección y en estos dos días te das cuenta que es otra cosa. No sé cómo hace las cosas que hace”, agregó el futbolista de 33 años.

Incluso, Di María consideró que Leo Messi está un escalón arriba que tantos jugadores con lo que compartió el ‘Fideo’ a lo largo de su carrera. “Jugué con Cristiano, Mbappé, Neymar, Rooney, Van Persie, Ibrahimovic, Bale, Benzema y sinceramente nunca vi nada igual”, expresó en una entrevista con TyC Sports.

‘Angelito’ continuó alabando a su nuevo compañero en PSG y con quien ganó la Copa América con la Albiceleste en julio pasado. “El enano es de otro mundo. Piensa antes que el otro. No es de acá, le tiras una piedra y la para, la controla. Te pasa como si nada, piensa todo antes. Nunca vi nada igual”, cerró.

De otro lado, siempre en referencia a Messi, el ex Real Madrid recordó la famosa fotografía tomada en Ibiza durante las vacaciones. Di María desveló que, en ese momento, ‘Lío’ tenía todo listo para firmar la renovación con Barcelona y era impensado que el astro decida firmar contrato con PSG.

“Cuando nos juntamos en Ibiza estaba todo cerrado con el Barcelona. Nos lo contó en esa noche. El jueves iba a volver para firmar con Barcelona y luego me contó que se pudrió todo y que se iba del club, que iba a intentar ir al PSG. Él todavía no sabe qué pasó”, manifestó el ‘Flaco’ sobre los pormenores de la postal que también reunió a Neymar, Leandro Paredes y Marco Verratti.