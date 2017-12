Lionel Messi anota golazo de penal y se declara el 'papá' del Real Madrid en el clásico español [VIDEO]

Lionel Messi se declaró el 'papá' del Real Madrid tras anotar de penal en el clásico Real Madrid vs. Barcelona que se juega en el Santiago Bernabéu, templo blanco y que en más de una ocasión el argentino ha hecho sufrir a los hinchas galácticos.



El árbitro del Real Madrid vs. Barcelona cobró penal tras sancionar con tarjeta roja a Dani Carvajal por una mano en el área chica. La máxima pena fue cobrado por Lionel Messi, quien no tuvo piedad de Keylor Navas y disparó un puntazo al fondo del arco.



Con este gol, Lionel Messi se convirtió nuevamente en la estrella del partido. Minutos antes, el argentino le dio el pase de gol a Luis Suárez, que marcó el primero del Real Madrid vs. Barcelona.

Real Madrid vs Barcelona: Gol de Lionel Messi

Con este triunfo, Barcelona amplía a 14 puntos la ventaja sobre el Real Madrid en la Liga Santander, donde marchan cuartos en la tabla de posiciones.