Lionel Messi: Antonella Roccuzzo compartió imagen de esta escapadita en parejas [VIDEO Y FOTOS]

Lionel Messi y Antonella Rocuzzo no desaprovechan un solo instante para estar juntos. Una de las parejas más solidas del planeta fútbol, dejó a los niños al cuidado de sus padres para escapar un par de días a las playas de Ibiza, junto a Luis Suárez y su esposa, aprovechando los días libres que les dio el entrenador de Barcelona.



Antonella Roccuzzo se encargó de compartir con sus miles de seguidores las primeras instantaneas de Lionel Messi quien luce más que distendido junto a su socio más importante en Barcelona, Luis Suárez, quien estuvo también acompañado de pareja, Sofía Balbi.



Lionel Messi sobrellevó la amargura de no estar considerado en la terna de mejor jugador del Europa de parte de la UEFA, bañandose en las cálidas aguas de la isla española y bebiendo exóticos tragos junto a su esposa Antonella Rocuzzo, madre de sus tres hijos quienes, esta vez, no acompañaron a la pareja.



Lejos de mostrarse preocupado, Lionel Messi aprovecha estos días de verano europeo para recargar pilas de cara a la exigente temporada que se viene con Barcelona.

El dato peculiar de la foto de Antonella Rocuzzo es que Lionel Messi luce excesivamente rojo debido a una sobre exposición a los rayos del sol. Sin duda será uno de los jugadores más bronceados cuando tenga que volver a los entrenamientos con Barcelona.