Messi y su asistencia de gol que burló a todos pero Jordi Alba desperdició en Barcelona-Atlético Madrid

Lionel Messi le un pase de gol sensacional a Jordi Alba en el partido Barcelona vs Atlético Madrid , que se disputó en el Camp Nou por la fecha 31 de la Liga Santander.



A los 14 minutos, Lionel Messi arrancó pasada la media cancha y tras perfilarse sorprendió con una brillante asistencia para Jordi Alba en el Barcelona vs Atlético Madrid.



La asistencia fue perfecta y le quedó justa a Jordi Alba, tras dejar parados a los defensas del equipo Colchonero, pero el lateral estrelló la pelota en el poste y no pudo abrir el marcador.



Barcelona es líder de la Liga Santander con amplia ventaja sobre Atlético Madrid que marcha segundo y respecto Real Madrid, que ocupa el tercer lugar.

Lionel Messi: Asistencia de gol burló a todos pero Jordi Alba la desperdició en el Barcelona vs Atlético Madrid (Video: DirecTv | LaLiga)

