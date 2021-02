El que más tiene, más quiere. Pese a que se conoció que cobró más 500 millones de euros por cinco años de contrato, Lionel Messi no se detiene para agranda su fortuna. Ahora, la estrella del Barcelona le apuntó al sector del entretenimiento en una zona privada. Allí edifica una obra que pronto empezará a funcionar y que hace hincapié en su amistad con Luis Suárez. Mientras eso pasa, el crack aún no decide si continuará o no en el club ‘culé.

Según el diario The Sun, Messi compró un terreno en la playa de Castelldefels, donde construirá el bar más grande de la zona. El mismo estaría decorado de manera temática con la carrera y los logros del argentino en el fútbol mundial.

En las imágenes se aprecia el terreno cercado y distinta maquinaria que ya empezó los trabajos. Lo curioso es que el lugar estará ubicado a solo 100 metros de distancia del restorán que puso Luis Suárez en 2017 y que lleva el nombre de ‘Chalito’.

La nueva inversión de Lionel Messi está ubicada en la playa de Castelldefels

Messi vive en Castelldefels desde 2009 y se unió a Suárez cuando este se mudó a Barcelona desde Liverpool en 2014. Se espera que el bar de Messi, del cual no se conoce aún el nombre, pueda estar abierto antes de fin de año y congregue a centenares de turistas.

La 'pulga' tendrá su bar muy cerca del local de comida que posee Luis Suárez

Esta no es la primera inversión que hace la estrella argentina, ya que también ha adquirido fincas, inmuebles y hoteles en Mallorca y Sitges. En el caso de uno de los hoteles, esta está ubicado en las Islas Baleares. Además, su esposa Antonela Roccuzzo maneja, entre otros negocios, una boutique de zapatos de Ricky Sarkany junto a Sofía Balbi, la esposa de Luis Suárez