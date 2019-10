Lionel Messi: Esto dijo sobre el difícil momento de su retiro del fútbol | VIDEO | FOTOS

Lionel Messi , ídolo y capitán de Barcelona , sabe que todo tiene su final, incluso su reinado en el fútbol mundial es por ello que el 'mejor jugador del mundo' confesó a Diario Marca tiene claro el momento en el que decidirá colgar los chimpunes algo que preocupa a sus millones de seguidores



Lionel Messi, con 32 años, siente que el retiro no está tan lejos. "Uno mismo se da cuenta de hasta cuando puede seguir. Lo iré descubriendo con el paso del tiempo. Yo mismo seré el primero en decir hasta aquí llegué y no puedo más. O me siento bien para seguir", declaró el capitán de Barcelona a diario Marca.



Lionel Messi recibió el miércoles su sexta 'Bota de Oro' al mejor goleador de Europa y siente que el momento de abandonar las canchas, será una decisión que la sentirá en su propio cuerpo. "Con los años lo iré descubriendo",



Lionel Messi habla para diario Marca

Las lesiones han sido una constante para Lionel Messi desde la temporada pasada. Ahora el cuerpo médico lo sigue llevando con pinzas y Ernesto Valverde, entrenador de Barcelona, parece escoger los partidos para que el 'Diez' sea decisivo y así gestionar sus minutos "es difícil porque uno de cabeza está bien y piensa que tiene 25 años y cree que puede seguir haciendo las mismas cosas de entonces y ahora tienes que tener más cuidados de antes", refirió.



En medio de todos los premios Lionel Messi sabe que el Puskas (al mejor gol) es uno de los pocos que le falta en su vitrina. "Siempre digo que los premios individuales no son mis objetivos. No lo son The Best, el Balón de Oro o la Bota de Oro y menos el del mejor gol del año. Si se da bien, bien; y si no, no pasa nada", finalizó.