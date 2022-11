ESTO ESTA QUE QUEMA. El video en el que se vería al ídolo de la selección argentina Lionel Messi pateando la camiseta de la selección mexicana, provocó la ira de uno de los deportistas más importantes en la historia del deporte azteca: Saúl Canelo Álvarez. “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, expresó el noqueador mexicano.

TE VA A INTERESAR: ACUSAN A LIONEL MESSI DE PATEAR LA CAMISETA DE LA SELECCIÓN DE MÉXICO

A través de su cuenta de Twitter, Canelo arremetió con una serie de mensajes contra ‘La Pulga’ Lionel Messi. Difundido el controvertido video, Canelo le preguntó a sus seguidores ‘qué piensan de esta situación’.

Inmediatamente continuó con los siguientes mensajes: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!” y “Así como respeto, Argentina tiene que respetar México!! No hablo del país(Argentina) Hablo de Messi por su mamada que hizo”.

Canelo Álvarez afirmó que la hinchada es una cosa y tanto Lionel Messi como deportista, otra. “No sea tanto”, agregó.

Acusan a Lionel Messi de patear la camiseta de México

En algunas de las principales redes sociales se viralizó un video de las celebraciones de la selección argentina, en las que se puede ver a Lionel Messi presuntamente pateando una camiseta de México, que se encontraba tirada en el piso.

En el video registrado en el camerino de Argentina se hace énfasis, en cámara lenta y en reiteradas ocasiones, como Lionel Messi patea la camiseta de la selección azteca; sin embargo cabe la posibilidad que el argentino solo haya querido sacarse la zapatilla y no vio la camiseta verde.

