Casemiro se burló de Lionel Messi en la Copa América 2019: "Los que tienen boca hablan lo que quieren"

Brasil es campeón de la Copa América 2019 tras vencer 3-1 a Perú en la final, sin embargo, las palabras de Lionel Messi, quien dijo que el torneo estaba "armado" para que campeone la 'Canarinha' caló en Casemiro y respondió al argentino.

"Los que tienen boca hablan lo que quieren. Hay gente que tiene que revisar eso. No me toca a mí hablar, es un tema delicado. No me corresponde decir si el arbitraje hizo bien, todos intentamos hacer lo mejor y hay que felicitar a Perú por la gran Copa que hizo", dijo Casemiro sobre las palabras de Lionel Messi.



La selección peruana cayó 3-1 ante Brasil por la final de la Copa América 2019. El duelo que se disputó en el estadio Maracaná de Río de Janeiro significó el noveno trofeo continental para la 'Canarinha'.

Everton, a los 15 minutos, Gabriel Jesús (45+3) y Richarlison (90 de penal) marcaron los goles de la Seleçao. Paolo Guerrero, de penal a los 43, había marcado el empate parcial de un luchado partido ante 69.906 espectadores, entre quienes se encontraba el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien no dudó tras el partido en bajar al gramado para dejarse fotografiar con la copa en las manos, rodeado por los jugadores.

