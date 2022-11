¿Dejará Europa tras finalizar la temporada? Lionel Messi termina su contrato con el PSG al final de la temporada 2022-23 y, si bien el astro se encuentra centrado en el Mundial Qatar 2022 con la Selección de Argentina, su futuro es una incógnita. Una de las opciones que aparecieron en la mesa para el capitán de la albiceleste ha sido el Inter de Miami.

The Times anunció la llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer como una realidad. Según el medio británico, ‘Leo’ estaría cerca de firmar con el Inter de Miami.

La información indicó que la franquicia estadounidense le estaría ofreciendo un millonario contrato al futbolista argentino, incluso siendo el mejor pagado en toda la historia de la liga norteamericana.

Asimismo, el club que dirige David Beckham estaría en la búsqueda de dos jugadores que militaron en el Barcelona y compartieron camerino con Messi: Luis Suárez y Césc Fábrega.

Cabe destacar que, ‘Leo’ admitió, en declaraciones a ‘La Sexta’, que le gustaría jugar en algún momento en la MSL: “Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé”.

Messi celebró en el Argentina vs. México

Lionel Messi, autor del primer gol en la victoria 2-0 de Argentina sobre México que mantiene viva a la ‘Albiceleste’ en Catar-2022, se felicitó por la reacción de su equipo tras la derrota en el debut contra Arabia Saudita (2-1) y consideró que el resultado da ahora “tranquilidad”.

”Esto es un descargo para todo el vestuario, una alegría. Da tranquilidad depender de nosotros”, celebró Messi en una conferencia de prensa en el estadio de Lusail, tras ser elegido el mejor del partido.