Lionel Messi: César Luis Menotti y su duro comentario tras ser presentado en la selección argentina [VIDEO]

César Luis Menotti , técnico campeón del mundo con la selección argentina en 1978, lanzó un duro comentario sobre Lionel Messi , tras ser presentado como nuevo director de selecciones de la 'Albiceleste'. Mira el video.



"Yo no tengo ninguna duda que Messi estará (de regreso en la selección). No quiero hacer fuerte esta idea de que si está Messi, estamos salvados... no nos sirve eso", arrancó César Luis Menotti.



"Sería bueno que nosotros podamos conformar un equipo sólido. No es lo mismo Messi en el Barcelona, que Messi en el Alavés", continuó con dureza el 'Flaco'.

Video: Declaraciones de Menotti sobre Lionel Messi

Sobre su rol en la selección argentina, César Luis Menotti respondió: "Vengo a ayudar al entrenador en todo lo que pueda. La figura del entrenador de la selección está por encima de todo, él es el responsable de todo esto. Yo estoy para acompañarlo y ayudarlo a que comenta la menor cantidad de errores posibles".



"Sigo insistiendo que la única verdad del fútbol, como en la música, es el ensayo. Yo quiero una selección que entrene, que ensaye todo lo que se pueda", cerró.