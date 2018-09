Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no irán a los premios FIFA The Best 2018 y 'MisterChip' les da con palo

Gran polémica han desatado los cracks del fútbol mundial Lionel Messi y Cristiano Ronaldo luego de anunciar que no asistirán a a los premios FIFA The Best 2018 que se llevará a cabo en Londres. ¿Qué dijo 'MisterChip'? ¡Qué fuerte!



El reconocido estadista español, Alexis Tamayo, o simplemente 'MisterChip', lanzó duro comentario sobre la decisión que tomaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Dará mucho que hablar.



"Jamás faltaron cuando ganaron y siempre estuvieron rodeados de compañeros que aplaudieron y reconocieron sus méritos. Hoy eligen no viajar y no ser ellos quienes aplaudan y reconozcan a otro compañero. Gigantes y leyendas dentro de la cancha. Simples pulgarcitos fuera de ella", posteó 'MisterChip'.

Tuit de MisterChip Tuit de MisterChip

Como se sabe, Lionel Messi no fue nominado a mejor jugador del mundo en los premios FIFA The Best 2018. Mientras que Cristiano Ronaldo sí está pero quedó molesto por no recibir el galardón al mejor jugador de Europa (lo ganó Luka Modric). ¿Están resentidos?